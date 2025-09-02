विरोध प्रदर्शन… भाजपा महिला मोर्चा ने गांधी भवन के गेट पर राहुल गांधी, जीतू पटवारी के खिलाफ किया प्रदर्शन

कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पीपीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा सहित भाजपाई पुतला लेकर गांधी भवन के सामने पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने पहले ही गांधी भवन के गेट बंद कर बेरिकेडिंग्स कर दी थी। जिसके बाद बाहर गेट पर भाजपाईयों ने नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। इधर अंदर बैठे कांग्रेसी राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। प्रदर्शन के बाद भाजपाई गांधी भवन के गेट पर पुतला फूंककर चले गए।

भाजपा का आरोप है कि बिहार दौरे के दौरान राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है। साथ ही मप्र कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मातृशक्ति का अपमान करते हुए प्रदेश की महिलाओं को शराबी बताया है। इन बातों के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। सोमवार दोपहर 2 बजे केवलराम चौराहा से महिला मोर्चा अध्यक्ष इंदु दुबे और पंधाना विधायक छाया मोरे के नेतृत्व में महिला मोर्चा सदस्य और भाजपा कार्याकर्ता रैली के रूप में गांधी भवन पहुंचे। यहां गेट लगा होने से बाहर ही जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। नारेबाजी के बाद पुतला दहन कर प्रदर्शन का समापन किया गया।

पहले से ही जमा हो गए थे कांग्रेसी

भाजपा के विरोध प्रदर्शन की सूचना पहले ही कांग्रेस को मिल चुकी थी। जिसके बाद दोपहर 12 बजे से गांधी भवन में कांग्रेसी जुटना शुरू हो गए। इस दौरान एसडीएम बजरंग बहादुर भी पहुंचे और मुख्य गेट को बंद करने को कहा। वहीं, दूसरी ओर भाजपाई केवलराम चौराहा पर इक_ा हुए। मौक पर एसडीएम सहित सीएसपी अभिनव बारंगे, तहसीलदार महेश सोलंकी, कोतवाली टीआइ अशोक सिंह चौहान सहित भारी पुलिस बल भी केवलराम चौराहा और गांधी भवन के अंदर-बाहर तैनात रहा।

भाजपा ने विरोध का नया रास्ता दिखाया

विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्तमपालसिंह, शहर अध्यक्ष पतिभा रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी गांधी भवन के अंदर मौजूद थे। बाहर नारेबाजी की आवाज सुनते ही अंदर से कांग्रेसी भी राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। विरोध प्रदर्शन खत्म होने के बाद जिलाध्यक्ष ने कहा कि मुद्दों से भटकाने भाजपा अब नए नए हथकंडे अपना रही है। विरोध का जवाब विरोध से ही दिया जाएगा। शहर अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने कहा भाजपा ने जो विरोध का नया रास्ता दिखाया है, ध्यान रहे उनके कार्यालय में चार दिवारी और गेट भी नहीं है।