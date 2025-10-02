विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन का आयोजन किया

इंदौर। विजयादशमी दशहरा के पावन अवसर पर ऋचा श्री सेवा संकल्प वेलफेयर सोसायटी इंदौर, प्रज्ञान गुरुकुलम्, सत्य सेवा संकल्प मंच के तत्वावधान में 9 नं रोड बीजासेन माता मंदिर में शस्त्र पूजन का आयोजन किया। इसमें मंदिर की मुख्य संचालिका साधना दीदी ने राम स्तुति एंव शस्त्र पूजन की शुरुआत की। संस्था की अध्यक्ष एवं प्रज्ञान गुरुकुलम् से रिचा अग्रवाल ने शस्त्र पूजन कर “कर्मयोगी बने संस्कारी बने”एवं राष्ट्रवाद पर अपना विचार व्यक्त किये। संस्था की तरफ से 21 से ज्यादा महिलाओं का मोती माला से सम्मान किया। संस्था से ममता सोनकर ने सभी माताओं से अपने बच्चों को संस्कार एवं पूजा पाठ करने के लिए प्रेरित किया। ज्योति पाहवा ने दशहरा असत्य पर सत्य की जीत के साथ दशहरा की शुभकामनाएं दी। इसमें रिचा अग्रवाल,ममता सोनकर ज्योति पाहवा,ललिता पाल,किरण बधाले,सुनीता मालवीय, अनीता शर्मा, अनुराधा विजवर्गीय, जयश्री,सहित सभी बहनें सम्मिलित हुई। इसमें सभी मातृशक्ति ने जय श्री राम का उद्घोष किया और गरबा कर प्रसाद वितरण किया गया।