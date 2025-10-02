Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Breaking News: घर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, देखें VIDEO…

Breaking News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भीषण आगजनी की घटना सामने आई है। शंकर नगर स्थित एक घर में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है।

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 02, 2025

Breaking News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भीषण आगजनी की घटना सामने आई है। शंकर नगर स्थित एक घर में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है।

जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला शक्ति नगर क्षेत्र का है। घर मालिक कुमारी टांडी ने कहा कि वह घर में नहीं थी। आसपास के लोगों ने फोन करके आग लगने के बारे में बताया तब मैं घर पहुंची। आकर देखा तो पूरा घर जलकर राख हो चुका था। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और आग बुझाने में जुटी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Oct 2025 02:00 pm

Published on:

02 Oct 2025 01:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Breaking News: घर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, देखें VIDEO…

बड़ी खबरें

View All

Chhattisgarh

CG Politics: बिरनपुर हिंसा को लेकर सियासत गरमाई, कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री साव से मांगा इस्तीफा

CG Politics: बिरनपुर हिंसा को लेकर सियासत गरमाई, कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री साव से मांगा इस्तीफा
रायपुर

मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर किया नमनमहात्मा

मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर किया नमन
रायपुर

Vijayadashami 2025: आज चूर-चूर होगा रावण का अहंकार, कहीं इलेक्ट्रिक आतिशबाजी तो कहीं रामलीला, बारिश डाल सकती है खलल

Vijayadashami 2025: आज चूर-चूर होगा रावण का अहंकार, कहीं इलेक्ट्रिक आतिशबाजी तो कहीं रामलीला, बारिश डाल सकती है खलल
रायपुर

CG News: रायपुर में विदेशी युवकों का विवाद, भागते समय कार से मारी टक्कर, लोगों ने कर दी जमकर पिटाई

CG News: रायपुर में विदेशी युवकों का विवाद, भागते समय कार से मारी टक्कर, लोगों ने कर दी जमकर पिटाई
रायपुर

CG News: महिला आईएएस के पति सहित 30 निलंबित अधिकारियों को नोटिस जारी, इन लोगों के नाम है शामिल

CG News: महिला आईएएस के पति सहित 30 निलंबित अधिकारियों को नोटिस जारी, इन लोगों के नाम है शामिल
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.