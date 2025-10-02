Breaking News: घर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, देखें VIDEO…

Breaking News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भीषण आगजनी की घटना सामने आई है। शंकर नगर स्थित एक घर में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है।

जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला शक्ति नगर क्षेत्र का है। घर मालिक कुमारी टांडी ने कहा कि वह घर में नहीं थी। आसपास के लोगों ने फोन करके आग लगने के बारे में बताया तब मैं घर पहुंची। आकर देखा तो पूरा घर जलकर राख हो चुका था। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और आग बुझाने में जुटी है।