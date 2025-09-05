GST: वित्त मंत्री बोले- जीएसटी 2.0 रिफॉर्म से भारत की इकोनॉमी को नई रफ्तार मिलेगी

छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जीएसटी के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने ऐलान किया था कि जीएसटी 2.0 बिग रिफॉर्म की पॉलिसी लेकर आएंगे। उसके तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक सम्पन्न हुई। अब चार की जगह दो रेट स्लैब (Rate Slabs) हो जाएंगे, इससे दो सौ से भी अधिक सामान सस्ते होने जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म से भारत की अर्थव्यवस्था (Economy) को नई रफ्तार भी मिलेगी। उन्होंने पीएम मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) को धन्यवाद ज्ञापित किया।

