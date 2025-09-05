Patrika LogoSwitch to English

GST: वित्त मंत्री बोले- जीएसटी 2.0 रिफॉर्म से भारत की इकोनॉमी को नई रफ्तार मिलेगी

पीएम नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने...

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Sep 05, 2025

छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जीएसटी के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने ऐलान किया था कि जीएसटी 2.0 बिग रिफॉर्म की पॉलिसी लेकर आएंगे। उसके तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक सम्पन्न हुई। अब चार की जगह दो रेट स्लैब (Rate Slabs) हो जाएंगे, इससे दो सौ से भी अधिक सामान सस्ते होने जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म से भारत की अर्थव्यवस्था (Economy) को नई रफ्तार भी मिलेगी। उन्होंने पीएम मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) को धन्यवाद ज्ञापित किया।

Published on:

05 Sept 2025 02:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / GST: वित्त मंत्री बोले- जीएसटी 2.0 रिफॉर्म से भारत की इकोनॉमी को नई रफ्तार मिलेगी

