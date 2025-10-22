Patrika LogoSwitch to English

राजधानी में बाजे-गाजे के साथ निकली गौरा गौरी की बारात, वीडियो देख आप भी झूम उठेंगे…

Gaura Gauri Festival: रायपुर के गुढियारी में गौरा गौरी की बारात धूमधाम के साथ निकली। भक्तों ने बाजे-गाजे और पारंपरिक वेशभूषा में भाग लिया।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 22, 2025

Gaura Gauri Festival: राजधानी के गुढियारी क्षेत्र में आज गौरा गौरी की बारात धूमधाम के साथ निकाली गई। भक्तों ने बाजे-गाजे और पारंपरिक वेशभूषा के साथ इस धार्मिक उत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी उत्साह और श्रद्धा के साथ झूमते नजर आए। बारात की रौनक ने इलाके का वातावरण और भी उत्सवमय और रंगीन बना दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि गौरा गौरी जैसे त्योहार न केवल हमारी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखते हैं, बल्कि सामुदायिक उत्साह और मेलजोल का भी अवसर प्रदान करते हैं।

Video By Trilochan Manikpuri

22 Oct 2025 03:53 pm

