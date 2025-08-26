Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Teeja Pora Tihar: तीजा पोरा तिहार में महिलाओं का दिखा उत्साह, देखें Video

Teeja Pora Tihar: रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय नगर में तीजा पोरा तिहार का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। महिलाओं ने मेहंदी रचाई, पारंपरिक झूलों का आनंद लिया और छत्तीसगढ़ चिन्हारी आभूषणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 26, 2025

Teeja Pora Tihar: रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय नगर में तीजा पोरा तिहार का आयोजन धूमधाम से किया गया। महिलाओं ने हाथों में मेहंदी सजाई… पारंपरिक झूलों का आनंद लिया… साथ ही छत्तीसगढ़ चिन्हारी आभूषणों की प्रदर्शनी ने सबका ध्यान खींचा। कार्यक्रम में पारंपरिक संस्कृति और लोक रिवाजों की झलक साफ नजर आई। त्योहार के रंग-बिरंगे कार्यक्रमों से पूरा माहौल उत्सवमय हो गया।

Updated on:

26 Aug 2025 02:05 pm

Published on:

26 Aug 2025 02:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Teeja Pora Tihar: तीजा पोरा तिहार में महिलाओं का दिखा उत्साह, देखें Video

