Teeja Pora Tihar: तीजा पोरा तिहार में महिलाओं का दिखा उत्साह, देखें Video

Teeja Pora Tihar: रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय नगर में तीजा पोरा तिहार का आयोजन धूमधाम से किया गया। महिलाओं ने हाथों में मेहंदी सजाई… पारंपरिक झूलों का आनंद लिया… साथ ही छत्तीसगढ़ चिन्हारी आभूषणों की प्रदर्शनी ने सबका ध्यान खींचा। कार्यक्रम में पारंपरिक संस्कृति और लोक रिवाजों की झलक साफ नजर आई। त्योहार के रंग-बिरंगे कार्यक्रमों से पूरा माहौल उत्सवमय हो गया।
रायपुर
छत्तीसगढ़
