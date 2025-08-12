धमतरी में 3 युवकों की हत्या, राजधानी में अंतिम संस्कार, देखें Video

Triple Murder in Dhamtari: धमतरी में हुई तीन युवकों की हत्या की घटना से राजधानी के सुमित नगर और सेजबहर क्षेत्रों में शोक की लहर है। मृतकों की पहचान सुरेश हियाल, नितिन टांडी और आलोक ठाकुर के रूप में हुई है। तीनों मौसेरे भाई थे। शवों को रायपुर लाकर मारवाड़ी श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान परिजनों, परिचितों और स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या मौजूद रही। घटना को लेकर परिजनों में आक्रोश है और उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Video By Trilochan Manikpuri