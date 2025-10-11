CG News: पेड़ से था मां जैसा रिश्ता, कटते ही छलक पड़े आंसू… viral video ने सबको कर दिया भावुक

CG News: छत्तीसगढ़ से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रहा है। यह वीडियो सर्रागोंदी गांव का बताया जा रहा है, जहां एक बुजुर्ग महिला अपने लगाए हुए पीपल के पेड़ के काटे जाने पर फूट-फूटकर रो पड़ीं। जानकारी के अनुसार, इस महिला ने करीब 20 साल पहले अपने हाथों से यह पीपल का पेड़ लगाया था।

CG News: वह इसे अपने बेटे की तरह मानती थीं— हर दिन पानी देतीं, उसकी छांव में बैठतीं और हर साल उसकी पूजा भी करती थीं। गांव के लोग बताते हैं कि वह अक्सर कहती थीं, “यह पेड़ मेरे परिवार का हिस्सा है।” लेकिन जब किसी कारणवश इस पेड़ को काटना पड़ा, तो वह खुद को रोक नहीं पाईं और पेड़ के ठूंठ को देखकर जोर-जोर से रोने लगीं। आसपास के लोग भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए।