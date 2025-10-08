आज़म खान से मिले अखिलेश यादव, भाजपा सरकार पर बोला हमला

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी नेता आज़म खान से रामपुर स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। आज़म खान को उनके खिलाफ सभी मामलों में ज़मानत मिलने के बाद 23 सितंबर को सीतापुर जेल से रिहा किया गया था।

मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, “मैं उनसे (आज़म खान) मिलने आया हूँ… आज़म खान साहब एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं… उनका गहरा प्रभाव हमेशा हम पर रहा है। यह एक बड़ी लड़ाई है, और हम सब मिलकर इसे लड़ेंगे…” उन्होंने आगे कहा, “2027 में हमारी सरकार बनने जा रही है, और पीडीए की आवाज़ मज़बूत होगी…”