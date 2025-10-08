Patrika LogoSwitch to English

रामपुर

आज़म खान से मिले अखिलेश यादव, भाजपा सरकार पर बोला हमला

"झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है..." अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला, आज़म खान के साथ खड़े हुए

रामपुर

image

Pankaj Meghwal

Oct 08, 2025

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी नेता आज़म खान से रामपुर स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। आज़म खान को उनके खिलाफ सभी मामलों में ज़मानत मिलने के बाद 23 सितंबर को सीतापुर जेल से रिहा किया गया था।

मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, “मैं उनसे (आज़म खान) मिलने आया हूँ… आज़म खान साहब एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं… उनका गहरा प्रभाव हमेशा हम पर रहा है। यह एक बड़ी लड़ाई है, और हम सब मिलकर इसे लड़ेंगे…” उन्होंने आगे कहा, “2027 में हमारी सरकार बनने जा रही है, और पीडीए की आवाज़ मज़बूत होगी…”

Published on:

08 Oct 2025 10:36 pm

