आजादी के जश्न में शामिल होने उफनते नाले को पार करते दिखे बच्चे, वीडियो वायरल

Viral Video: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से आजादी के जश्न पर लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। प्रेमनगर विकासखंड के महेशपुर गांव में स्कूली बच्चे स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए उफनते नाले को जान जोखिम में डालकर पार करते दिखे।
वायरल वीडियो (Viral Video) में साफ दिखाई दे रहा है कि यूनिफॉर्म पहने छोटे-छोटे बच्चे तेज बहाव वाले नाले और फिसलन भरे रास्ते से गुजर रहे हैं। कई बच्चे इस दौरान लड़खड़ाते भी दिखे। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में यह स्थिति हर साल बनती है, क्योंकि यहां नाले पर न तो पुल है और न ही पगडंडी।स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि बच्चों और ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए इस समस्या का जल्द समाधान किया जाए।
