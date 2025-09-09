अतिथि प्रोफेसर को कॉलेज से पुलिस ने पकड़ा, स्टूडेंट के साथ कर रहा था ‘गंदी बात’..

mp news: मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के गंजबासौदा में एक कॉलेज के अतिथि प्रोफेसर को पुलिस ने कॉलेज से हिरासत में लिया है। अतिथि प्रोफेसर भोपाल का रहने वाला है और उस पर कॉलेज की ही एक छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप है। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर अतिथि प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उसे हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ कर रही है।
गंजबासौदा के एक कॉलेज में भोपाल का सरताज पारे बीते करीब 6 महीनों से अंग्रेजी का अतिथि प्रोफेसर है। आरोप है कि उसके पास कॉलेज में पढ़ने वाली एक फर्स्ट ईयर की छात्रा का मोबाइल नंबर था जिस पर वो बीते 3-4 दिनों से लगातार व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा है। पहले मैसेज की भाषा ठीक थी लेकिन जब मैसेज की भाषा अश्लील हुई तो छात्रा ने परिजन को इसके बारे में बताया। परिजन छात्रा को लेकर कॉलेज पहुंचे और कॉलेज प्रशासन से शिकायत की और फिर पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छात्रा की शिकायत पर FIR दर्ज की और तुरंत कॉलेज पहुंचकर अतिथि प्रोफेसर सरताल पारे को हिरासत में लिया और पुलिस थाने लेकर आई जहां उससे पूछताछ की गई। पुलिस मामले की जांच करने की बात कह रही है तो वहीं इस घटना की जानकारी लगते ही छात्र संगठन और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं भी कॉलेज पहुंच गए।