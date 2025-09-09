अतिथि प्रोफेसर को कॉलेज से पुलिस ने पकड़ा, स्टूडेंट के साथ कर रहा था ‘गंदी बात’..

गंजबासौदा के एक कॉलेज में भोपाल का सरताज पारे बीते करीब 6 महीनों से अंग्रेजी का अतिथि प्रोफेसर है। आरोप है कि उसके पास कॉलेज में पढ़ने वाली एक फर्स्ट ईयर की छात्रा का मोबाइल नंबर था जिस पर वो बीते 3-4 दिनों से लगातार व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा है। पहले मैसेज की भाषा ठीक थी लेकिन जब मैसेज की भाषा अश्लील हुई तो छात्रा ने परिजन को इसके बारे में बताया। परिजन छात्रा को लेकर कॉलेज पहुंचे और कॉलेज प्रशासन से शिकायत की और फिर पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई।