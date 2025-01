कैलोरी कम किए बिना भी वजन घटा सकती है ये नई डाइट

Lose Weight with the Non industrialised Diet : “NiMe” (Non-industrialised Microbiome Restore) आहार एक नवीनतम आहार योजना है जो पारंपरिक, गैर-औद्योगिक खाद्य पदार्थों पर केंद्रित है। यह आहार योजना कई गंभीर बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग और मोटापे के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है, साथ ही वजन घटाने में भी सहायक हो सकती है।