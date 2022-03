महिला के बालों में 84 दिन तक घोंसला बनाकर रही चिड़िया, जानिए क्या हुई हालत

ब्रिटेन की एक महिला इन दिनों पूरी दुनिया में सुर्खियां बंटोर रही है। दरअसल सुर्खियां बंटोरने की वजह भी काफी अजीब है। इस महिला के बालों में चिड़िया ने अपना घोंसला बना दिया। खास बात यह है कि, ये घोंसला एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 84 दिन तक बनाए रखा।

दोस्ती ऐसी चीज है जो इंसान खुद से बनाता है, रिश्ते तो भगवान तय करते हैं, लेकिन दोस्त इंसान खुद चुनता है। दोस्ती इंसानों के साथ हो या फिर जानवरों के साथ दोस्ती तो दोस्ती है। दोस्ती का ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला है। दरअसल ब्रिटेन में रहने वाली एक महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसके बाद वह पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही हैं। महिला के बालों में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया। ये घोंसला पूरे 84 तक बना रहा। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला।

Bird Lived By Making A Nest In Women Hair For 84 Days