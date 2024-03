Free cervical cancer vaccine : 9 से 14 साल की लड़कियों को फ्री में लगेगा सर्वाइकल कैंसर का टीका

Submitted by:

भोपाल: सर्वाइकल कैंसर से लड़ने की पहल के तहत भोपाल स्थित एम्स (AIIMS) 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त में टीका लगाएगा. यह जानकारी संस्थान के एक अधिकारी ने गुरुवार को दी.

एम्स (भोपाल) के कार्यकारी निदेशक डॉ. अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चिकित्सा संस्थान को विश्‍वनाथ केयर फाउंडेशन से सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 262 टीके मिले हैं.

Girls aged 9 to 14 years will get free cervical cancer vaccine