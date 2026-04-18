दो साल के मासूम बच्चे ने कैंसर को हराया: अजनबियों से भरी फ्लाइट में मनाया गया जश्न

2-year-old boy: यह अपने आप में एक अनूठा मामला था। डलास से सैन डिएगो जा रही एक फ्लाइट के बीच रास्ते में एक फ्लाइट अटेंडेंट ने इंटरकॉम पर एक अनोखी घोषणा की तो सभी यात्री चौंक गए। कैरोलिन गैलाघर नाम की फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा, "आज हमारे साथ विमान में एक बहुत ही खास यात्री है… हमारे पास क्रूज नाम का एक नन्हा हीरो है, जो 2 साल का है। वह कैंसर के एक बहुत ही दुर्लभ रूप से लड़ रहा था और अब वह आधिकारिक तौर पर कैंसर मुक्त है।" पूरी केबिन में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अपने माता-पिता के बीच बैठे क्रूज एंगुइयानो के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। गैलाघर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, "हम कुछ नैपकिन बांटने जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप लोग क्रूज और उसके माता-पिता के लिए उत्साहवर्धन करने या बधाई देने के कुछ शब्द लिखना चाहें।" गैलाघर ने बताया कि पिछले महीने साउथवेस्ट एयरलाइंस की उस फ्लाइट में सवार 160 यात्रियों में से लगभग सभी यात्रियों ने एक एक नैपकिन लिया और क्रूज के लिए एक मार्मिक संदेश लिखे। जो कोई भी जाग रहा था, उसने एक नैपकिन लिया और लिख डाला संदेश।