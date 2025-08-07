50% Tariff: रूस को लेकर केवल भारत को टारगेट क्यों? बौखलाए ट्रंप ने दे डाली एक और धमकी, बोले- अभी तो एक और…

बता दें कि भारत के सामानों पर अमेरिका में 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी। भारत की ओर से कहा गया कि यह बेहद 'दुर्भाग्यपूर्ण' है कि अमेरिका भारत पर उन कार्रवाइयों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगा रहा है, जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में कर रहे हैं। इसके साथ, भारत ने यह भी कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।