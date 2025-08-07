50% Tariff: रूस को लेकर केवल भारत को टारगेट क्यों? बौखलाए ट्रंप ने दे डाली एक और धमकी, बोले- अभी तो एक और…

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले सामानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा की है। इसके साथ, उन्होंने खुलकर कहा है कि रूस से खरीदने को लेकर भारत पर एक्शन लिया गया है। वहीं, जब अमेरिका में पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि और भी देश रूस से तेल खरीद रहे हैं, केवल भारत को ही आपने क्यों टारगेट किया है।
इसके जवाब में ट्रंप ने एक और प्रतिबंध लगाने की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि अभी तो आठ घंटे ही बीते हैं। अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। आपको अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको कई बड़े प्रतिबंध देखने को मिलेंगे। बता दें कि भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के ठीक बाद ट्रंप का यह बयान सामने आया है।
वहीं, जब पूछा गया कि चीन भी रूस से अब तक तेल खरीद रहा है, क्या उसके साथ भी इसी तरह की कार्रवाई होगी? इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं पता। मैं अभी आपको इसके बारे में नहीं बता सकता हूं। लेकिन हमने भारत के साथ ऐसा किया है। हम शायद कुछ और देशों के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, जिनमें चीन भी हो सकता है।
बता दें कि भारत के सामानों पर अमेरिका में 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी। भारत की ओर से कहा गया कि यह बेहद 'दुर्भाग्यपूर्ण' है कि अमेरिका भारत पर उन कार्रवाइयों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगा रहा है, जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में कर रहे हैं। इसके साथ, भारत ने यह भी कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।
गौरतलब है कि भारत एक तरह से ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टकराव में फंस गया है। ट्रंप भारत को धमकियों के जरिए रूस पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत रूस में जितना भी तेल निकलता है, उसका 70 प्रतिशत हिस्सा निर्यात करता है। जिससे रूस को काफी फायदा पहुंचता है। ट्रंप इसी राजस्व को रोकना चाहते हैं।