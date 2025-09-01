अफगानिस्तान में क्यों और कैसे आया जोरदार भूकंप ? भारत और पाकिस्तान पर क्या हुआ असर

Afghanistan Earthquake 2025: अफगानिस्तान भूगर्भीय रूप से एक संवेदनशील इलाका है, क्योंकि यह भारतीय टेक्टॉनिक प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराव क्षेत्र में स्थित है। ये दोनों प्लेटें धीरे-धीरे एक-दूसरे की ओर खिसक रही हैं। जब इन प्लेटों के बीच तनाव ज़्यादा हो जाता है, तो धरती की सतह हिलती है और भूकंप (Afghanistan Earthquake 2025) आता है। इस क्षेत्र में कई सक्रिय फॉल्ट लाइनें मौजूद हैं, जैसे चमन फॉल्ट और पामीर थ्रस्ट, जो इसे और भी अस्थिर बनाती हैं। अफगानिस्तान के पूर्वी इलाकों क़ुनेर और नगरहार प्रांतों 31 अगस्त 2025 की रात करीब 11:47 बजे में जोरदार भूकंप (Earthquake in Afghanistan) महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.0 मापी गई, जो कि मध्यम से लेकर गंभीर स्तर का झटका माना जाता है। इसका केंद्र ज़मीन के करीब था, जिससे कंपन का असर और भी तेज़ महसूस हुआ।