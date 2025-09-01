चीख-पुकार के बीच ज़िंदगी के मलबे में उम्मीद तलाशते लोग: कुनार भूकंप की काली रात का वो भयानक नजारा

Afghanistan Earthquake 2025: बीती रात अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत कुनार में जब ज़मीन हिली (Afghanistan Earthquake), तो लोगों की ज़िंदगी का हर रिश्ता भी मानो कांप उठा। मलबों के नीचे दबे लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और कोई भी एक दूसरे की मदद करने की हालत में नहीं दिखा। भूकंप सभी जगह आया था, जमीन सभी जगह हिली थी। अफगानिस्तान में आए भूकंप (Earthquake Death Toll)ने सबकुछ त​बाह और बर्बाद कर दिया। यह भूकंप(Taliban Earthquake Response) लोगों को अरसे तक याद रहेगा । नजारा कुछ ऐसा था कि रिक्टर स्केल पर 6 तीव्रता वाले इस भूकंप ने केवल मकान नहीं गिराए, बल्कि परिवारों को भी तोड़ दिया। इस भयानक झटके का केंद्र जलालाबाद से महज़ 27 किलोमीटर दूर था। यह झटका इतना तीव्र था कि काबुल से लेकर पाकिस्तान तक महसूस किया गया।