जब आधी रात ज़मीन काँपी और मलबे में दब गए सपने: अफ़ग़ानिस्तान में भूकंप की दिल दहलाने वाली तबाही

Afghanistan Earthquake 2025: अफ़ग़ानिस्तान के पूर्वी इलाकों में आए भीषण भूकंप (Afghanistan Earthquake 2025) ने न सिर्फ़ ज़मीन हिलाई, बल्कि सैकड़ों परिवारों की ज़िंदगियों को भी झकझोर कर रख दिया। आधी रात को आए इस विनाशकारी झटके ने पूरा कुनार प्रांत थर्रा दिया। सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हज़ारों घायल हैं, और अनगिनत अब भी मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। स्थानीय समय के मुताबिक आधी रात के करीब भूकंप आया। इसकी तीव्रता इतनी जबरदस्त थी कि न सिर्फ़ गांव के गांव ढह गए, बल्कि राजधानी काबुल और पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक इमारतें हिल गईं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार, इसका केंद्र सतह से महज 8 किलोमीटर नीचे था, जो इसे और भी ज़्यादा विनाशकारी भूकंप बना गया।