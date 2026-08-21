21 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

अलास्का में रडार साइट के पास प्लेन क्रैश, 2 पायलट समेत 8 लोगों की मौत

Alaska Plane Crash: अमेरिका के अलास्का में बड़ा प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं पेंसिल्वेनिया में भी दो प्लेन आपस में टकरा गए। पढ़ें पूरी खबर...
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Aug 21, 2026

Twin engine Cessna crash, Security Aviation Alaska

अलास्का में चार्टर विमान हादसे में सवार सभी 8 लोगों की मौत / फोटो सोर्स- X(@Attaullahkhogya)

Plane Crash: अमेरिका से दो दर्दनाक विमान हादसों की खबर सामने आई है। पहला बड़ा हादसा पश्चिमी अलास्का के एक दूर-दराज इलाके में हुआ, जहां एक छोटा चार्टर प्लेन अचानक क्रैश हो गया। इस हादसे में प्लेन में सवार सभी 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में दो पायलट और छह यात्री शामिल थे।
नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) और अलास्का कमांड ने इस बात की पुष्टि की है। इसके अलावा, एक अन्य घटना में पेंसिल्वेनिया में भी दो विमानों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई।

रनवे के पास हुआ अलास्का का हादसा

NTSB के अलास्का प्रमुख क्लिंट जॉनसन के अनुसार, यह चार्टर प्लेन एंकोरेज से उड़ान भरकर केप न्यूएनहैम जा रहा था। केप न्यूएनहैम का यह एयरस्ट्रिप अमेरिकी एयरफोर्स का है, जो एक लॉन्ग-रेंज रडार स्टेशन को जोड़ता है। गंतव्य के बेहद करीब पहुंचकर विमान केप न्यूएनहैम एयरपोर्ट के पास जमीन से टकरा गया। घटना की जानकारी मिलते ही अलास्का रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, स्टेट ट्रूपर्स और NTSB की टीमों ने रेस्क्यू और जांच अभियान शुरू कर दिया है।

अलास्का की सीनेटर ने जताया शोक

हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए अलास्का की सीनेटर लिसा मुर्कोव्स्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर शोक संदेश पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि वे पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं और उन्होंने खुद इस एविएशन कंपनी के कई अनुभवी पायलटों के साथ यात्रा की है। उन्होंने राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमों का आभार व्यक्त किया।

पेंसिल्वेनिया में हवा में टकराए दो प्लेन

अलास्का हादसे के साथ ही पेंसिल्वेनिया के कार्लिस्ले से भी एक विमान दुर्घटना की खबर आई है। यहां लैंडिंग का प्रयास कर रहा एक छोटा सेसना 150 विमान अचानक अपनी दिशा से भटक गया और रनवे के पास प्रशिक्षण अभ्यास कर रहे स्टेट पुलिस के हेलिकॉप्टर से जा टकराया। पुलिस के मुताबिक, उस समय हेलिकॉप्टर रनवे के पास घास वाले हिस्से के ऊपर हवा में स्थिर स्थिति में था, तभी अनियंत्रित होकर प्लेन उसके पिछले हिस्से से टकरा गया।
यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर जमीन पर गिर पड़े। इस दर्दनाक हादसे में सेसना विमान के 57 वर्षीय पायलट पॉल विलियम सोकोलोस्की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हेलिकॉप्टर में मौजूद दोनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों हादसों की जांच शुरू कर दी गई है।

‘हिंदुओं को आसानी से मारा जा सकता है’, बांग्लादेशी नेता हारुन इजहार ने दी खुलेआम धमकी, UNSC ने भी जताई चिंता

ये भी पढ़ें
al qaeda in bangladesh, unsc report on aqis

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Aug 2026 12:44 pm

Published on:

21 Aug 2026 12:24 pm

Hindi News / World / अलास्का में रडार साइट के पास प्लेन क्रैश, 2 पायलट समेत 8 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

इजरायल-गाजा सीजफायर की हर डील क्यों हो रही है फेल? जानिए असली वजह

Israel-Hamas War Update
विदेश

ईरान जंग में अहम भूमिका निभाने वाला USS Abraham Lincoln लौट रहा अमेरिका, जानिए क्या है वजह

USS George Washington
विदेश

Two vessels hijacked: 22 भारतीयों पर संकट! यमन और सोमालिया के पास दो कमर्शियल जहाज हाईजैक

22 Indian sailors hijacked
विदेश

अदियाला जेल से इस्लामाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में इमरान खान को किया शिफ्ट, छावनी में तब्दील हुआ इलाका

former pakistan pm imran khan update news.
विदेश

ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंधों के बाद बोले जेडी वेंस- दबाव बनाना अमेरिका का सबसे असरदार हथियार

US Sanctions on Iran, Iran Economy
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.