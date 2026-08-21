अलास्का में रडार साइट के पास प्लेन क्रैश, 2 पायलट समेत 8 लोगों की मौत

अलास्का हादसे के साथ ही पेंसिल्वेनिया के कार्लिस्ले से भी एक विमान दुर्घटना की खबर आई है। यहां लैंडिंग का प्रयास कर रहा एक छोटा सेसना 150 विमान अचानक अपनी दिशा से भटक गया और रनवे के पास प्रशिक्षण अभ्यास कर रहे स्टेट पुलिस के हेलिकॉप्टर से जा टकराया। पुलिस के मुताबिक, उस समय हेलिकॉप्टर रनवे के पास घास वाले हिस्से के ऊपर हवा में स्थिर स्थिति में था, तभी अनियंत्रित होकर प्लेन उसके पिछले हिस्से से टकरा गया।

यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर जमीन पर गिर पड़े। इस दर्दनाक हादसे में सेसना विमान के 57 वर्षीय पायलट पॉल विलियम सोकोलोस्की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हेलिकॉप्टर में मौजूद दोनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों हादसों की जांच शुरू कर दी गई है।