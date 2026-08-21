इजरायल-गाजा सीजफायर की हर डील क्यों हो रही है फेल? जानिए असली वजह

जुलाई के आखिर में डोनाल्ड ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ ने गाजा के लिए 15-पॉइंट रोडमैप जारी किया। इसमें हमास के हथियार फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की कमेटी को सौंपने की बात थी। इसकी निगरानी एक इंटरनेशनल वेरिफिकेशन बॉडी को करनी थी। इसके बदले इजरायली सेना को अलग-अलग फेस में गाजा से हटना था। लेकिन 9 अगस्त को इजरायल ने इस प्लान को खारिज कर दिया। इसके बाद अमेरिकी दूत जेरेड कुशनर ने मिस्र में हमास के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बाद में येरुशलम में हथियार सौंपने की निगरानी एक अमेरिकी जनरल के हाथ में देने का प्रस्ताव सामने आया। यही बदलाव पूरी समस्या को दिखाता है। समझौतों में यह पहले से तय नहीं किया गया कि नियमों का पालन कौन जांचेगा और विवाद होने पर अंतिम फैसला कौन करेगा।