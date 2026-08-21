21 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

इजरायल-गाजा सीजफायर की हर डील क्यों हो रही है फेल? जानिए असली वजह

Israel-Gaza Conflict: गाजा शांति समझौते बार-बार टूट रहे हैं। एक-एक कर सभी एग्रीमेंट धराशायी होते जा रहे हैं। हवाई हमलों में मासूम बच्चे और लोग प्रतिदिन मारे जा रहे हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Aug 21, 2026

Israel-Hamas War Update

हमास-इजरायल शांति समझौते में बार-बार क्यों आ रही रुकावट? फोटो में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (सोर्स: ANI)

Israel-Hamas War Update: गाजा में शांति की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। उम्मीद टूटती जा रही है। हर बार सीजफायर होता है, बातचीत होती है और समझौते किए जाते हैं। फिर भी हिंसा लौट आती है। सवाल है कि आखिर इन समझौतों में ऐसी कौन-सी कमी है, जिसकी वजह से वे टिक नहीं पाते? आइए जानते हैं।

समझौते होते हैं, लेकिन निगरानी का सिस्टम कमजोर

जुलाई के आखिर में डोनाल्ड ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ ने गाजा के लिए 15-पॉइंट रोडमैप जारी किया। इसमें हमास के हथियार फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की कमेटी को सौंपने की बात थी। इसकी निगरानी एक इंटरनेशनल वेरिफिकेशन बॉडी को करनी थी। इसके बदले इजरायली सेना को अलग-अलग फेस में गाजा से हटना था। लेकिन 9 अगस्त को इजरायल ने इस प्लान को खारिज कर दिया। इसके बाद अमेरिकी दूत जेरेड कुशनर ने मिस्र में हमास के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बाद में येरुशलम में हथियार सौंपने की निगरानी एक अमेरिकी जनरल के हाथ में देने का प्रस्ताव सामने आया। यही बदलाव पूरी समस्या को दिखाता है। समझौतों में यह पहले से तय नहीं किया गया कि नियमों का पालन कौन जांचेगा और विवाद होने पर अंतिम फैसला कौन करेगा।

कई डील हुई लेकिन नतीजा नहीं निकला

एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के पीस एग्रीमेंट डेटाबेस के मुताबिक, 2025 में गाजा सीजफायर प्रक्रिया से जुड़े चार समझौते दर्ज हुए। जनवरी की डील में बंधकों और कैदियों की अदला-बदली, इजरायली सैनिकों की वापसी और विस्थापित परिवारों की वापसी जैसे मुद्दों पर विस्तार था। लेकिन समझौते के उल्लंघन की स्थिति में क्या होगा, यह साफ नहीं था।

अमेरिका, मिस्र और कतर गारंटर थे। उन्हें समस्याएं दर्ज करने का अधिकार था, लेकिन समझौता लागू कराने की स्पष्ट ताकत नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि पहला चरण खत्म होने के बाद दूसरा चरण अटक गया। 18 मार्च को इजरायल ने फिर बमबारी शुरू कर दी।

अक्टूबर में नई डील के जरिए इस समस्या को सुधारने की कोशिश हुई। सीजफायर और मानवीय मदद की निगरानी के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तहत एक सेंटर भी बनाया गया। फिर भी गाजा की मदद, सुरक्षा और भविष्य की सरकार को लेकर विवाद बने रहे।

गाजा के भविष्य पर सबसे बड़ा सवाल

13 अक्टूबर को अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की के नेताओं ने ‘ट्रंप डिक्लेरेशन फॉर एंड्योरिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी’ पर हस्ताक्षर किए। इसमें मानवाधिकार, सुरक्षा, धार्मिक सहनशीलता और बातचीत की बात थी। लेकिन इजरायल और हमास ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए।

नवंबर के UN प्रस्ताव ने ट्रंप के गाजा पीस प्लान को समर्थन दिया और राजनीतिक बदलाव की निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ पीस की भूमिका तय की। आर्थिक पुनर्निर्माण और फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय की बात भी हुई। लेकिन यह तय नहीं किया गया कि सुधार और पुनर्निर्माण कब पर्याप्त माने जाएंगे।

यही सबसे बड़ी कमजोरी है। किसी भी समझौते को सफल बनाने के लिए निष्पक्ष आर्बिटर, स्पष्ट नियम और उल्लंघन की स्थिति में तय प्रक्रिया जरूरी है। साथ ही गाजा के फिलिस्तीनियों की राजनीतिक भूमिका और भविष्य भी तय होना चाहिए। वरना हथियारों का विवाद सुलझने के बाद भी शांति की राह में वही पुरानी रुकावट बनी रहेगी।

इजराइल ने खारिज किया डोनाल्ड ट्रंप का गाजा शांति प्लान, नेतन्याहू बोले- जब तक हमास निशस्त्र नहीं होगा, सेना नहीं हटेगी

ये भी पढ़ें
donald trump and benjamin netanyahu

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

इजरायल-हमास युद्ध

Updated on:

21 Aug 2026 01:17 pm

Published on:

21 Aug 2026 01:17 pm

Hindi News / World / इजरायल-गाजा सीजफायर की हर डील क्यों हो रही है फेल? जानिए असली वजह

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran War: अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा चीन, ईरान से खरीदता रहेगा तेल, तनाव के बीच बड़ा बयान

China rejects Donald Trump US election interference claims.
विदेश

रूस की बड़ी कार्रवाई, यूक्रेन के लिए जासूसी और हमले की साजिश के आरोप में 9 गिरफ्तार

Russia arrests nine for planned attacks and espionage
विदेश

5 साल की हिंद रजब की मौत पर क्यों घिरा इजराइल? जानें क्या है पूरा मामला

Hind Rajab Investigation
विदेश

पाकिस्तान में सरकारी अफसरों की ऑनलाइन आजादी पर शिकंजा? नए नियमों में क्या बदला

pakistan tightens social media curbs on civil servants.
विदेश

अलास्का में रडार साइट के पास प्लेन क्रैश, 2 पायलट समेत 8 लोगों की मौत

Twin engine Cessna crash, Security Aviation Alaska
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.