बांग्लादेश में फिर बवाल, क्या वापस लौटने वाली हैं शेख हसीना? आवामी लीग के 244 नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार

बांग्लादेश (Bangladesh) में एक बार फिर सड़क पर बवाल मचा। पुलिस ने राजधानी ढाका में आवामी लीग (Awami League) और उसके सहयोगी संगठनों के 244 नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। ढाका पुलिस के अधिकारी एसएम नजरुल इस्लाम (ACP) ने कहा कि अचानक निकाले गए मार्च के दौरान अवामी लीग और उसके सहयोगी संगठनों के 244 नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इससे पहले, कई अभियानों में डीएमपी ने राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों से 500 से अधिक आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था।