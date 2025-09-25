बांग्लादेश को भारत संग समस्या है…मोहम्मद यूनुस ने फिर उगला जहर

बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने भारत-बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते तनावपूर्ण है, क्योंकि भारत को पिछले वर्ष का विरोध प्रदर्शन पसंद नहीं आया। इस विरोध प्रदर्शन के बदौलत ही शेख हसीना को पद से हटाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि शेख हसीना भारत में रह रही हैं, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव पैदा हो रहा है।