बांग्लादेश को भारत संग समस्या है…मोहम्मद यूनुस ने फिर उगला जहर

बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने भारत-बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते तनावपूर्ण है, क्योंकि भारत को पिछले वर्ष का विरोध प्रदर्शन पसंद नहीं आया। इस विरोध प्रदर्शन के बदौलत ही शेख हसीना को पद से हटाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि शेख हसीना भारत में रह रही हैं, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव पैदा हो रहा है।
NDTV के मुताबिक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के दौरान बोलते हुए मुहम्मद यूनुस ने कहा- हमें इस समय भारत के साथ समस्या है, क्योंकि उन्हें छात्रों द्वारा किया गया कार्य पसंद नहीं आया। यूनुस ने आगे कहा- भारत हसीना की मेजबानी कर रहा है, जिन्होंने समस्याएं पैदा की हैं। जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव पैदा होता है।
इस दौरान मुहम्मद यूनुस ने यह भी आरोप लगाया कि भारत में फर्जी मीडिया रिपोर्टों ने भी दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा- भारत से बहुत सारी फर्जी खबरें आ रही हैं, यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि यह एक इस्लामी आंदोलन है।
बता दें कि UNGA के 80वें सत्र में भाग लेने के लिए मुहम्मद यूनुस 22 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचे थे। इस दौरान यूनुस को विरोध का सामना करना पड़ा। जेएफके हवाई अड्डे के बाहर शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के नेताओं ने जमकर नारेबाजी की थी। इसके अलावा अंडे भी फेंके थे।
बता दें कि पिछले साल बांग्लादेश में युवाओं के आंदोलन के बाद शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद शेख हसीना भागकर भारत आ गई थी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना और अन्य अवामी लीग नेताओं के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए हैं, जिसके कारण मानवाधिकार समूहों ने इन मामलों में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर सवाल उठाए हैं।