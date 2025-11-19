पाकिस्तान की राह पर बढ़ रहा बांग्लादेश, इकोनॉमी भी खस्ताहाल, मोहम्मद युनूस की तनाशाही उजागर

राजनीतिक विश्लेषकों और कई विदेशी पर्यवेक्षकों ने कहा कि हसीना पर आया फैसला न तो अप्रत्याशित है और न ही निष्पक्ष सुनवाई का परिणाम है। हसीना की पार्टी अवामी लीग के दसियों हजार नेता और कार्यकर्ता जेल में बंद हैं। जमानत याचिकाएं महीनों तक लंबित रहती हैं और जब कभी राहत मिलती है तो नए आरोप लगाकर दोबारा गिरफ्तारी की जाती है। बिगड़ती अर्थव्यवस्था, गृहयुद्ध जैसी स्थिति, रोजाना प्रदर्शन का पैटर्न दिखाता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है।