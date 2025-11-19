Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान की राह पर बढ़ रहा बांग्लादेश, इकोनॉमी भी खस्ताहाल, मोहम्मद युनूस की तनाशाही उजागर

Bangladesh News बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। शेख हसीना को सजा सुनाए जाने के बाद जगह-जगह हिंसा और आगजनी की खबरें आई हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 19, 2025

Bangladesh 2026 Elections

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मुहम्मद यूनुस। (फोटो: IANS.)

Sheikh Hasina: बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दी गई मौत के सजा के बाद से ही तनाव भरा माहौल है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर चिंताओं का हवाला देते हुए सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया को हसीना के बयानों की रिपोर्टिंग से बचने की चेतावनी दी है।

राजनीतिक विश्लेषकों और कई विदेशी पर्यवेक्षकों ने कहा कि हसीना पर आया फैसला न तो अप्रत्याशित है और न ही निष्पक्ष सुनवाई का परिणाम है। हसीना की पार्टी अवामी लीग के दसियों हजार नेता और कार्यकर्ता जेल में बंद हैं। जमानत याचिकाएं महीनों तक लंबित रहती हैं और जब कभी राहत मिलती है तो नए आरोप लगाकर दोबारा गिरफ्तारी की जाती है। बिगड़ती अर्थव्यवस्था, गृहयुद्ध जैसी स्थिति, रोजाना प्रदर्शन का पैटर्न दिखाता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है।

पाकिस्तान जैसा पैटर्न बांग्लादेश में

पाकिस्तान में तख्तापलट का इतिहास पुराना है। 1958 में सेना प्रमुख अयूब खान ने राष्ट्रपति इस्कंदर अली मिर्जा को सत्ता से हटाकर बागडोर संभाली। दूसरा तख्तापलट आर्मी चीफ जनरल जिया उल हक ने 1977 में प्रधानमंत्री जुल्फीकार अली भुट्टो को हटाकर किया। 1979 में भुट्टो को फांसी हुई। 1999 में नवाज शरीफ की सरकार को जनरल परवेज मुशर्रफ ने उखाड़ फेंका। 2022 में अविश्वास प्रस्ताव लाकर इमरान खान को पद से हटाया गया।

अर्थव्यवस्था ढली, हिंसा और बढ़ी

पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था जैसा ही हाल बांग्लादेश का हो रहा है। हिंसा-आगजनी, पुलिस पर हमले वहां आम बात है। हसीना ने कहा है कि उनकी सरकार ने देश में बिजली और शिक्षा की पहुंच बढ़ाई और 15 वर्षों में 450% जीडीपी वृद्धि हासिल की जिससे करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। यूनुस सरकार के पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है।

क्या बांग्लादेश एक नए गृहयुद्ध की ओर?

विश्लेषकों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियां- राजनीतिक प्रतिबंध, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और इस्लामी कट्टरपंथ की बढ़ती भूमिका बांग्लादेश को गृहयुद्ध जैसे हालात में झोंक सकती हैं। यूनुस सरकार के आने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध इतिहास में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। भारत-विरोधी इस्लामी तत्व एक्टिव हैं। पाकिस्तान से सैन्य गठजोड़ बढ़ रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Nov 2025 06:36 am

Hindi News / World / पाकिस्तान की राह पर बढ़ रहा बांग्लादेश, इकोनॉमी भी खस्ताहाल, मोहम्मद युनूस की तनाशाही उजागर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

शेख हसीना प्रत्यर्पण पेच उलझा: क्या भारत बांग्लादेश की मांग ठुकरा सकता है? जानें क्या कहते हैं नियम

Sheikh Hasina
विदेश

Exclusive: मेजर शैतानसिंह ने 1200 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा था, तीन महीने बाद घर पहुंची थी पार्थिव देह

Major Shaitan Singh Rezang La
राष्ट्रीय

Exclusive: सऊदी हादसे में भारतीय उमराह यात्रियों की मौत पर NRI एक्सपर्ट ने खोली पूरी पोल, जानिए सच

Saudi Arabia Umrah Bus Fire
विदेश

शेख हसीना की फांसी की सजा पर चीन ने तोड़ी चुप्पी, बांग्लादेश से रिश्तों पर कही बड़ी बात

विदेश

बांग्लादेश की राजधानी बनी ‘मर्डर कैपिटल’, हर महीने यहां होती हैं औसत 20 हत्याएं

Dhaka Murder Capital
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.