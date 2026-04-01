ईरान युद्ध पर अब कनाडा का आया बयान, सीधे ट्रंप का नाम नहीं ले पाए पीएम मार्क कार्नी, क्या कहा?

कनाडा अमेरिका का पड़ोसी है। NATO का सदस्य है। पश्चिमी गठबंधन का हिस्सा भी है। ऐसे में जब कनाडा यह कहता है कि जंग के नियम तोड़े नहीं जाने चाहिए तो यह सिर्फ एक बयान नहीं रह जाता। यह उस पूरे खेमे के भीतर से उठी एक आवाज है जो अमेरिका के साथ खड़ा माना जाता है।