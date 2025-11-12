चीन के ‘वॉरेन बफेट’ को बड़ा झटका, तलाक के बाद पूर्व पत्नी को देने होंगे 665 करोड़ रुपए

2010 में लू ने झाओ पर घरेलू हिंसा, एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर और संपत्ति हड़पने के आरोप लगाते हुए तलाक की अर्जी दी। झाओ ने सुनवाई में कई बार देरी की, कंपनी संपत्ति स्थानांतरित करने का आरोप लगाया और लू पर चोरी का मुकदमा चलाया। लू को 37 दिनों तक हिरासत में रखा गया, लेकिन सबूत न मिलने पर रिहा कर दिया गया। मामला 2010 से 2023 तक कई अदालतों में घूमता रहा, जिसमें झाओ ने बीमारी और यात्रा का हवाला देकर भागने की कोशिश की।