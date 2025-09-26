Kuwait Divorce: छह माह में 2600 से अधिक तलाक हुए, महिलाओं ने ‘खुला’ के जरिए मांगा सबसे ज्यादा डिवोर्स

Talaq and Khula News: कुवैत न्याय मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जनवरी से जुलाई 2025 के बीच 222 ‘खुला’ मामले सामने आए, जिनमें पत्नियों ने तलाक की पहल की। इसी अवधि में 287 महिलाओं ने यौन संबंध से पहले ही विवाह तोड़ दिया, जो संबंध के बाद तलाक लेने वाली संख्या से अधिक है। यह बताता है कि कई शादियां पूरी तरह शुरू होने से पहले ही टूट रही हैं। वहीं, 439 मामले ऐसे रहे जहां पतियों ने एक पत्नी को तलाक दिया लेकिन अन्य पत्नियों के साथ विवाह जारी रखा, जो बहुपत्नी प्रथा की जटिलताओं को दर्शाता है।