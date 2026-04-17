PM Modi Trump Talk: फोन पर पीएम मोदी के साथ क्या हुई बातचीत? डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया खुलासा

पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति बनी। साथ ही पश्चिम एशिया में हालात पर चर्चा करते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुला और सुरक्षित बनाए रखने की अहमियत पर जोर दिया गया।