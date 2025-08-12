क्या पुतिन के साथ बन पाएगी बात? ट्रंप ने पहले ही कह दिया- ‘हो सकता है कि युद्ध जारी भी रहे’, वजह भी बताई!

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में मिलने वाले हैं। इस दौरान यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए दोनों के बीच चर्चा होगी। इससे पहले, ट्रंप ने एक और बड़ा बयान जारी कर दिया है।
ट्रंप ने कहा है कि बैठक के पहले दो मिनट में शायद उन्हें ठीक-ठीक से यह पता चल जाएगा कि पुतिन के साथ कोई समझौता हो सकता है या नहीं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि अलास्का में पुतिन के साथ शुक्रवार की बैठक बेहद खास होगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि पुतिन के साथ बैठक अच्छी होगी, लेकिन बुरी भी हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि पुतिन हो सके तो लड़ाई को जारी भी रख सकते हैं या मैं कह सकता हूं कि हम कोई समझौता भी कर सकते हैं। दावे के साथ कुछ भी कहना सही नहीं है।
बता दें कि ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकने पर जोर दे रहे हैं। दूसरी तरफ, पुतिन भी सहमति के लिए इस युद्ध से होने वाले अपने फायदे को सुरक्षित रखना चाहेंगे।
बता दें कि व्हाइट हाउस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को अलास्का में होने वाली पुतिन-ट्रंप की बैठक में शामिल होने का सुझाव दिया था, लेकिन इस बैठक में उनके शामिल होने की संभावना कम है।
हालांकि, ट्रंप इस बैठक में जेलेंस्की को शामिल नहीं करना चाहते हैं, कई बार उनके बयानों से यह साफ हो चुका है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि यूक्रेनी राष्ट्रपति इस तरह के कई बैठकों में शामिल हो चुके हैं, लेकिन युद्ध को रोक नहीं पाए हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि पुतिन के साथ उनकी बैठक के बाद, अगली बैठक जेलेंस्की और पुतिन के साथ होगी। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन यह पुतिन, जेलेंस्की और मेरे साथ भी हो सकती है।
इसके साथ, ट्रंप ने यह भी कहा कि वह पुतिन के साथ अपनी बैठक के दौरान यूक्रेन की कुछ जमीन वापस पाने की कोशिश करेंगे।
व्हाइट हाउस में एक प्रेस कांफ्रेंस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने प्रमुख क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। हम यूक्रेन के लिए उस जमीन का कुछ हिस्सा वापस पाने की कोशिश करेंगे।