12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

क्या पुतिन के साथ बन पाएगी बात? ट्रंप ने पहले ही कह दिया- ‘हो सकता है कि युद्ध जारी भी रहे’, वजह भी बताई!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में मिलेंगे, जहां वे यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा करेंगे। ट्रंप ने कहा कि बैठक के पहले दो मिनट में उन्हें पता चल जाएगा कि पुतिन के साथ समझौता संभव है या नहीं

भारत

Mukul Kumar

Aug 12, 2025

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। फोटो-IANS

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में मिलने वाले हैं। इस दौरान यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए दोनों के बीच चर्चा होगी। इससे पहले, ट्रंप ने एक और बड़ा बयान जारी कर दिया है।

ट्रंप ने कहा है कि बैठक के पहले दो मिनट में शायद उन्हें ठीक-ठीक से यह पता चल जाएगा कि पुतिन के साथ कोई समझौता हो सकता है या नहीं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि अलास्का में पुतिन के साथ शुक्रवार की बैठक बेहद खास होगी।

ये भी पढ़ें

निकल गई मुनीर की हेकड़ी, परमाणु हमले की गीदड़भभकी के बाद अब भारत के आगे गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान
विदेश
image

पुतिन लड़ाई को जारी भी सकते हैं- ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि पुतिन के साथ बैठक अच्छी होगी, लेकिन बुरी भी हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि पुतिन हो सके तो लड़ाई को जारी भी रख सकते हैं या मैं कह सकता हूं कि हम कोई समझौता भी कर सकते हैं। दावे के साथ कुछ भी कहना सही नहीं है।

बता दें कि ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकने पर जोर दे रहे हैं। दूसरी तरफ, पुतिन भी सहमति के लिए इस युद्ध से होने वाले अपने फायदे को सुरक्षित रखना चाहेंगे।

बता दें कि व्हाइट हाउस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को अलास्का में होने वाली पुतिन-ट्रंप की बैठक में शामिल होने का सुझाव दिया था, लेकिन इस बैठक में उनके शामिल होने की संभावना कम है।

जेलेंस्की को इस बैठक में शामिल नहीं करना चाहते ट्रंप

हालांकि, ट्रंप इस बैठक में जेलेंस्की को शामिल नहीं करना चाहते हैं, कई बार उनके बयानों से यह साफ हो चुका है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि यूक्रेनी राष्ट्रपति इस तरह के कई बैठकों में शामिल हो चुके हैं, लेकिन युद्ध को रोक नहीं पाए हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि पुतिन के साथ उनकी बैठक के बाद, अगली बैठक जेलेंस्की और पुतिन के साथ होगी। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन यह पुतिन, जेलेंस्की और मेरे साथ भी हो सकती है।

इसके साथ, ट्रंप ने यह भी कहा कि वह पुतिन के साथ अपनी बैठक के दौरान यूक्रेन की कुछ जमीन वापस पाने की कोशिश करेंगे।

व्हाइट हाउस में एक प्रेस कांफ्रेंस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने प्रमुख क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। हम यूक्रेन के लिए उस जमीन का कुछ हिस्सा वापस पाने की कोशिश करेंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

Published on:

12 Aug 2025 08:56 am

Hindi News / World / क्या पुतिन के साथ बन पाएगी बात? ट्रंप ने पहले ही कह दिया- ‘हो सकता है कि युद्ध जारी भी रहे’, वजह भी बताई!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.