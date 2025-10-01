H-1B और L-1 वीजा को लेकर आ गया एक और बड़ा अपडेट, ट्रंप प्रशासन के नए कदम से भारत से चीन तक मच जाएगी खलबली!

ग्रासले और डर्बिन ने कहा कि मौजूदा प्रणाली का कई नियोक्ताओं द्वारा दुरुपयोग किया गया है। ग्रासले ने कहा, कांग्रेस ने एच-1बी और एल-1 वीजा प्रोग्राम्स ऐसी स्थितियों के लिए बनाए थे जब घरेलू स्तर पर प्रतिभा उपलब्ध न हो। लेकिन वर्षों में कई नियोक्ताओं ने अमेरिकी कर्मचारियों को हाशिए पर डालकर सस्ती विदेशी श्रम का उपयोग किया।