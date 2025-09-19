Tariff: भारत के आगे झुकने पर मजबूर हुए ट्रंप? इस वजह से घटा सकते हैं टैरिफ, आ गया बड़ा अपडेट

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता शुरू हो गई है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि टैरिफ कम करने के लिए अमेरिका का भारत के साथ बातचीत करना महज एक संयोग नहीं है, बल्कि यह हमारी बढ़ती आर्थिक ताकत और मजबूत स्थिति का परिणाम है। टैरिफ बढ़ाने से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में मंदी का डर सताने लगा है।