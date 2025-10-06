‘ऐसा नहीं करने पर भारी खूनखराबा होगा’, ट्रंप ने इजराइल-हमास को दे डाली चेतावनी, बोले- समय कम है…

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और हमास से गाजा शांति योजना पर तेजी से आगे बढ़ने का आग्रह किया है और चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर भारी रक्तपात हो सकता है। उन्होंने कहा कि पहले चरण की बातचीत इसी हफ्ते पूरी हो जानी चाहिए और सभी से तेजी से आगे बढ़ने का अनुरोध किया है। 2 min read