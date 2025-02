डोनाल्ड ट्रंप के टेरिफ आदेश पर मैक्सिको का अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब, राष्ट्रपति शिनबाम ने कही ये बड़ी बात

Donald Trump and Gulf of Mexico: डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर मेक्सिको ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलने का विरोध किया है, और राष्ट्रपति शीनबॉम ने इसे नकारते हुए कहा कि यह आदेश केवल अमेरिका पर लागू होता है। वहीं मैक्सिको के लोगों ने इसे मज़ाक़ में उड़ा दिया।

Donald Trump and Gulf of Mexico: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की ओर से गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल कर गल्फ ऑफ अमेरिका ( Gulf of America ) करने की कोशिश पर मैक्सिको में खूब मज़ाक़ बनाया जा रहा है। इधर जब गूगल ने यह ऐलान किया कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलने के लिए सहमति दे रहा है तो कई मैक्सिकोवासियों ने हंसते हुए गहरी सांस के साथ ​प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम (Claudia Sheinbaum) ने दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में गूगल के इस कदम को नज़रअंदाज़ किया ​है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का आदेश सिर्फ अमेरिका के महाद्वीपीय शेल्फ पर लागू होता है ,हम पर लागू नहीं होता। शीनबॉम ने कहा कि उनका मुल्क यह आदेश नहीं मानेगा। उन्होंने कहा, “गल्फ ऑफ मैक्सिको अब भी गल्फ ऑफ मैक्सिको (Gulf of Mexico ) ही है।”