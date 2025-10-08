Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इस देश के राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला, भीड़ ने चलाई गोली, फेंके पत्थर

इक्वाडोर के राष्ट्रपति नोबोआ पर जानलेवा हमला हुआ है। उनकी कार पर गोली चलाई गई है। हमले के कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि जो लोग हमें रोकना चाहते थे। उन्होंने हमला किया, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। पढ़िए इक्वाडोर में प्रदर्शन की क्या है वजह...

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 08, 2025

Ecuador President Daniel Noboa

इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ (फोटो- एक्स अकाउंट- @Libertador_Ec)

इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ (Ecuador President Daniel Noboa) पर जानलेवा हमला हुआ है। 500 से अधिक लोगों की भीड़ ने राष्ट्रपति पर जानलेवा हमले की कोशिश की। भीड़ ने राष्ट्रपति के काफिले पर पत्थर फेंके। इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। अधिकारियों ने कहा कि नोबोआ की कार पर गोली लगी, गनीमत रही कि राष्ट्रपति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

नोबोआ सरकार में मंत्री इनेस मंजानो ने कहा कि हमले के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की कार पर गोली चलाना और पत्थर फेंकना अपराध है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इधर, हमले के बाद राष्ट्रपति कार्यालय ने सभी संदिग्धों पर आतंकवाद और राष्ट्रपति की हत्या के प्रयास के आरोप लगाने और मुकदमा चलाने की घोषणा की है।

हमले के बाद क्या बोले राष्ट्रपति नोबोआ?

हमले के कुछ देर बाद नोबोआ ने कुएंका शहर में छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जो लोग हमें रोकना चाहते थे। उन्होंने हमला किया, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। नए इक्वाडोर में ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। कानून सब पर लागू होगा। इक्वाडोर के रक्षा मंत्री गियान कार्लो लोफ्रेडो ने कहा, 'कुछ भी हमारे राष्ट्रपति को नहीं रोक सकता और ये संकेत है कि देश भी कभी नहीं रुकेगा।'

इक्वाडोर में प्रदर्शन की क्या है वजह?

इक्वाडोर की सड़कों पर पिछले एक महीने से प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ द्वारा डीजल सब्सिडी खत्म करने से नाराज हैं। नाबोआ में 13 सितंबर को डीजल की कीमत 1.80 डॉलर से बढ़कर 2.80 डॉलर प्रति गैलन हो गई, जिससे परिवहन और कृषि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए। स्वदेशी संगठन कोंफेडरेशन ऑफ इंडिजिनस नेशनालिटीज ऑफ इक्वाडोर (CONAIE) के नेतृत्व में किसान, छात्र और नागरिक संगठन सड़कों पर उतर आए।

प्रदर्शनकारियों की क्या हैं मांगे?

प्रदर्शनकारियों की मांगे हैं- ईंधन सब्सिडी बहाल करना, वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) को 15% से घटाकर 12% करना, अमेज़न के यासुनी क्षेत्र में तेल उत्पादन रोकना और लोमा लारगा जैसे खनन प्रोजेक्ट रद्द करना। CONAIE अध्यक्ष मार्लोन वर्गास ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें नहीं मानी गईं, तो क्विटो में बड़ा मार्च होगा।

ये भी पढ़ें

“भारत से फिर हो सकता है युद्ध”, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान
विदेश
Khawaja Asif

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

08 Oct 2025 03:49 pm

Published on:

08 Oct 2025 03:48 pm

Hindi News / World / इस देश के राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला, भीड़ ने चलाई गोली, फेंके पत्थर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी : क्या है बांग्लादेश में लोगों को ‘जबरन गायब’ कराने का सच

Sheikh Hasina
विदेश

Nobel Prize 2025: रेगिस्तान से पानी निकालने वाली खोज ने जापान, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका के वैज्ञानिकों को दिलाया सम्मान

Nobel Prize Chemistry 2025
विदेश

दीपावली पर अमेरिका के कैलिफोर्निया में होगी छुट्टी, गवर्नर ने राजकीय अवकाश के कानून पर किए हस्ताक्षर

Diwali celebrations
विदेश

Gaza Ceasefire Talks: एर्दोगन अपनी पीठ थप​थपाते हुए बोले, ट्रंप ने हमास को मनाने के लिए तुर्की को चुना

Gaza Ceasefire
विदेश

Floating School: बाढ़ में भी नहीं छूटता किताबों का साथ, बांग्लादेश में नाव वाले स्कूल में पढ़ रहे बच्चे, भारत में भी हुए कई प्रयास

Floating School in Bangladesh
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.