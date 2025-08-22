मलेशिया में टेकऑफ के दौरान ही फाइटर जेट में लगी आग, बाल-बाल बचे दोनों पायलट

Fighter jet caught fire: मलेशिया (Malaysia) के कुआंटन शहर में सुल्तान अहमद शाह एयरपोर्ट पर रॉयल मलेशियाई वायुसेना का एक एफ18 फाइटर जेट उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है। पायलट जेट क्रैश होने से पहले बच निकलने में कामयाब रहा। रॉयल मलेशिया एयरफोर्स ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए कारणों का पता लगाने की जानकारी दी है।
रॉयल मलेशिया एयरफोर्स के अधिकारियों ने कहा कि विमान की एडवांस तकनीक और कठोर रखरखाव प्रोटोकॉल को देखते हुए घटना की बारीकी से जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि हादसे ने मिलिट्री एविएशन में चिंताएं बढ़ा दी हैं। F/A-18D हॉर्नेट का इस्तेमाल कई सैन्य अभियानों में किया जाता है।
उधर, हादसे के बाद सुल्तान अहमद शाह एयरोप्रट पर मलबे को हटाने का काम जारी है। फ्लाइट ऑपरेशन को अस्थाई रूप से स्थगित कर दिया गया है। यात्रियों को अपनी नई फ्लाइट अपडेट्स के लिए अपने एयरलाइन से कॉन्टैक्ट करने के लिए कहा गया है।
बता दें कि मलेशिया पिछले कुछ सालों से अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है, जिसमें उसकी वायु सेना भी शामिल है। RMAF अपने मिलिट्री को अपग्रेड कर रहा है, जिसमें रूसी SU 57 फेलन या साउथ कोरियाई KF21 बोरामे जैसे नए विमानों की डील भी शामिल हैं। मलेशिया ने अपने वायुसेना बेड़े को मजबूत करने के लिए 1997-1999 के बीच अमेरिका से 8 F/A-18D हॉर्नेट जेट खरीदे थे। ये विमान आज भी उसकी वायुसेना का अहम हिस्सा हैं।
एफ 18डी असल में अमेरिका के एफ18 हॉर्नेट लड़ाकू विमान का ही एक दूसरा वेरिएंट है। इसे अमेरिका की मैकडोनल डगलस कंपनी ने बनाया है। यह दो सीटर वाला फाइटर जेट है। इसमें आगे की सीट पर पायलट उड़ान संभालता है, जबकि पीछे की सीट पर बैठा शख्स हथियार व मिशन कंट्रोल से जुड़ी चीजें देखता है। मिलिट्री एविएशन की दुनिया में यह फाइटर जेट रात में हमला करने, लंबी दूरी के स्ट्राइक ऑपरेशन और हर मौसम में उड़ान के लिए बेहद कारगर माना जाता है। एफ18 डी माक 1.8 की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसमें नई तकनीक के रडार और एयर-टू-एयर तथा एयर-टू-ग्राउंड मिसाइल सिस्टम लगे होते हैं।