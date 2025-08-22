मलेशिया में टेकऑफ के दौरान ही फाइटर जेट में लगी आग, बाल-बाल बचे दोनों पायलट

एफ 18डी असल में अमेरिका के एफ18 हॉर्नेट लड़ाकू विमान का ही एक दूसरा वेरिएंट है। इसे अमेरिका की मैकडोनल डगलस कंपनी ने बनाया है। यह दो सीटर वाला फाइटर जेट है। इसमें आगे की सीट पर पायलट उड़ान संभालता है, जबकि पीछे की सीट पर बैठा शख्स हथियार व मिशन कंट्रोल से जुड़ी चीजें देखता है। मिलिट्री एविएशन की दुनिया में यह फाइटर जेट रात में हमला करने, लंबी दूरी के स्ट्राइक ऑपरेशन और हर मौसम में उड़ान के लिए बेहद कारगर माना जाता है। एफ18 डी माक 1.8 की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसमें नई तकनीक के रडार और एयर-टू-एयर तथा एयर-टू-ग्राउंड मिसाइल सिस्टम लगे होते हैं।