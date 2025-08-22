Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

मलेशिया में टेकऑफ के दौरान ही फाइटर जेट में लगी आग, बाल-बाल बचे दोनों पायलट

रॉयल मलेशिया एयरफोर्स का एक फाइटर प्लेन दुर्घटना का शिकार हो गया। कुआंटन शहर में सुल्तान अहमद शाह एयरपोर्ट से उड़ान भरने के दौरान ही फाइटर जेट हादसे का शिकार हो गया।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 22, 2025

f-18 catch fire
F18 फाइटर जेट में लगी आग (फाइल फोटो)

Fighter jet caught fire: मलेशिया (Malaysia) के कुआंटन शहर में सुल्तान अहमद शाह एयरपोर्ट पर रॉयल मलेशियाई वायुसेना का एक एफ18 फाइटर जेट उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है। पायलट जेट क्रैश होने से पहले बच निकलने में कामयाब रहा। रॉयल मलेशिया एयरफोर्स ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए कारणों का पता लगाने की जानकारी दी है।

रॉयल मलेशिया एयरफोर्स के अधिकारियों ने कहा कि विमान की एडवांस तकनीक और कठोर रखरखाव प्रोटोकॉल को देखते हुए घटना की बारीकी से जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि हादसे ने मिलिट्री एविएशन में चिंताएं बढ़ा दी हैं। F/A-18D हॉर्नेट का इस्तेमाल कई सैन्य अभियानों में किया जाता है।

ये भी पढ़ें

Delhi CM Rekha Gupta Attack Case: हमलावर के फोन से खुल सकते हैं कई राज, हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही पुलिस
राष्ट्रीय
दिल्ली सीएम पर हमलावर का कुंडली खंगाल रही पुलिस (फोटो-सोशल मीडिया)

उधर, हादसे के बाद सुल्तान अहमद शाह एयरोप्रट पर मलबे को हटाने का काम जारी है। फ्लाइट ऑपरेशन को अस्थाई रूप से स्थगित कर दिया गया है। यात्रियों को अपनी नई फ्लाइट अपडेट्स के लिए अपने एयरलाइन से कॉन्टैक्ट करने के लिए कहा गया है।

मलेशियाई एयरफोर्स का अहम हिस्सा

बता दें कि मलेशिया पिछले कुछ सालों से अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है, जिसमें उसकी वायु सेना भी शामिल है। RMAF अपने मिलिट्री को अपग्रेड कर रहा है, जिसमें रूसी SU 57 फेलन या साउथ कोरियाई KF21 बोरामे जैसे नए विमानों की डील भी शामिल हैं। मलेशिया ने अपने वायुसेना बेड़े को मजबूत करने के लिए 1997-1999 के बीच अमेरिका से 8 F/A-18D हॉर्नेट जेट खरीदे थे। ये विमान आज भी उसकी वायुसेना का अहम हिस्सा हैं।

क्या है F18 की खासियत

एफ 18डी असल में अमेरिका के एफ18 हॉर्नेट लड़ाकू विमान का ही एक दूसरा वेरिएंट है। इसे अमेरिका की मैकडोनल डगलस कंपनी ने बनाया है। यह दो सीटर वाला फाइटर जेट है। इसमें आगे की सीट पर पायलट उड़ान संभालता है, जबकि पीछे की सीट पर बैठा शख्स हथियार व मिशन कंट्रोल से जुड़ी चीजें देखता है। मिलिट्री एविएशन की दुनिया में यह फाइटर जेट रात में हमला करने, लंबी दूरी के स्ट्राइक ऑपरेशन और हर मौसम में उड़ान के लिए बेहद कारगर माना जाता है। एफ18 डी माक 1.8 की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसमें नई तकनीक के रडार और एयर-टू-एयर तथा एयर-टू-ग्राउंड मिसाइल सिस्टम लगे होते हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Aug 2025 09:48 am

Hindi News / World / मलेशिया में टेकऑफ के दौरान ही फाइटर जेट में लगी आग, बाल-बाल बचे दोनों पायलट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.