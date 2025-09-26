60 साल में पहली बार सीरिया के राष्ट्रपति की UNGA में गूंजी आवाज, अल शरा ने किया संबोधित

लगभग छह दशकों बाद पहली बार सीरिया के किसी राष्ट्रपति (Syrian president) ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) को संबोधित किया। राष्ट्रपति अहमद अल-शरा (President Ahmed al-Sharaa) ने बुधवार को कहा कि तानाशाही के खात्मे के बाद सीरिया अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय में लौट रहा है। खास बात यह है कि एक साल से भी कम समय पहले अल-कायदा के लड़ाके शरा पर अमरीका ने 1 करोड़ डॉलर का इनाम घोषित किया था।