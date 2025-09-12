27 साल जेल में रहेंगे ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई सजा

बोल्सोनारो मुकदमे के इस अंतिम चरण में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए। लेकिन उन्होंने पहले कहा था कि उन्हें 2026 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने से रोकने के लिए फंसाया गया था। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति को पहले ही अलग-अलग आरोपों में सार्वजनिक पद से प्रतिबंधित किया जा चुका है।