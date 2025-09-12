Patrika LogoSwitch to English

27 साल जेल में रहेंगे ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई सजा

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को सुप्रीम कोर्ट ने तख्तापलट की कोशिश समेत पाँच गंभीर आरोपों में दोषी पाते हुए 27 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई है! यह फैसला 5 न्यायाधीशों के पैनल ने सुनाया, जिसमें एक न्यायाधीश ने उन्हें बरी करने का मतदान किया। बोल्सोनारो फिलहाल नज़रबंद हैं और इस फैसले के खिलाफ़ अपील कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही दावा किया है कि उन्हें 2026 के चुनावों से रोकने के लिए फंसाया गया है।

भारत

Mukul Kumar

Sep 12, 2025

Bolsonaro Electronic Monitor Order
ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो।( फोटो: X Handle Julio Schneider.)

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को सुप्रीम फेडरल कोर्ट ने तख्तापलट की कोशिश के आरोप में दोषी ठहराते हुए 27 साल और तीन महीने जेल की सजा सुनाई है।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के हवाले से आईएएएस ने बताया है कि न्यायाधीश कारमेन लूसिया और क्रिस्टियानो जानिन ने गुरुवार को उन्हें दोषी ठहराने के लिए अपने वोट डाले।

पांच मामलों में दोषी पाए गए पूर्व राष्ट्रपति

बोल्सोनारो को पांच मामलों में दोषी पाया गया। जिसमें तख्तापलट की साजिश रचने, लोकतांत्रिक कानून व्यवस्था को हिंसक रूप से खत्म करने की कोशिश, एक सशस्त्र आपराधिक संगठन में भागीदारी, गंभीर क्षति पहुंचाने और सूचीबद्ध विरासत स्थलों की दुर्दशा जैसे आरोप शामिल थे।

सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को इस मामले की सुनवाई शुरू की थी। जिसमें दोषसिद्धि के लिए मामले की समीक्षा कर रहे पांच न्यायाधीशों के पैनल के बहुमत की आवश्यकता थी।

फिलहाल नजरबंद हैं पूर्व राष्ट्रपति

मंगलवार को बोल्सोनारो को संबंधित आरोपों में दोषी पाया गया था, जबकि एक न्यायाधीश लुईज फक्स ने बुधवार को उन्हें बरी करने के पक्ष में मतदान किया था।

70 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति फिलहाल नजरबंद हैं। वह इस फैसले के खिलाफ 11 न्यायाधीशों वाली पूर्ण सुप्रीम फेडरल कोर्ट में अपील कर सकते हैं।

बोल्सोनारो मुकदमे के इस अंतिम चरण में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए। लेकिन उन्होंने पहले कहा था कि उन्हें 2026 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने से रोकने के लिए फंसाया गया था। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति को पहले ही अलग-अलग आरोपों में सार्वजनिक पद से प्रतिबंधित किया जा चुका है।

ट्रंप ने क्या कहा?

वहीं, दोषी ठहराए जाने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, ट्रंप ने कहा कि उन्हें यह बहुत आश्चर्यजनक लगा। उन्होंने इसकी तुलना अपने अनुभव से की। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने मेरे साथ करने की कोशिश की थी। लेकिन वे इससे बिल्कुल भी बच नहीं पाए।

Published on:

12 Sept 2025 08:17 am

Hindi News / World / 27 साल जेल में रहेंगे ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई सजा

