फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति को चुनावी फंडिंग मामले में 5 साल की जेल, लीबिया के तानाशाह गद्दाफी से लिए थे पैसे

जांच में सामने आया कि 2005 में सरकोजी और उनके सहयोगियों ने गद्दाफी शासन से चुनावी फंडिंग के बदले उसकी वैश्विक छवि सुधारने का वादा किया था। आरोपों के मुताबिक, राजनयिक, कानूनी और व्यापारिक मदद देने का आश्वासन भी दिया गया। 2007 में राष्ट्रपति बनने के बाद सरकोजी ने गद्दाफी का पेरिस में शाही स्वागत किया। सरकोजी 1980 के दशक के बाद पहले पश्चिमी नेता थे जिन्होंने गद्दाफी को राज्य अतिथि बनाया। हालांकि 2011 में सरकोजी ने ही नाटो हमलों में फ्रांस को आगे कर गद्दाफी शासन गिराने में निर्णायक भूमिका निभाई।