सुशीला कार्की पर जेन-जी का प्रेशर, पूर्व PM ओली और उनके मंत्रियों को जेल में डालने की मांग तेज

सुदन गुरुंग से जब पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि यह आंदोलन फेल हो जाएगा? इस पर गुरुंग ने कहा, फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। कार्की को 6 महीने का वक्त दिया गया है और यह अच्छा समय है। सुदन गुरुंग ने धमकी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं पूरी की गई तो वह सुशीला कार्की सरकार को भी गिरा देंगे। हालांकि, उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी सारी डिमांड पूरा करेगी। कुछ पर काम भी शुरू हो गया है। गुरुंग ने कहा, प्रधानमंत्री ने एंटी करप्शन कमेटी बनाने का वादा किया है, हमले की जांच के लिए पैनल बनाया है, यह अच्छा कदम है।