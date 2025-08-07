Ghana Helicopter Crash: घाना में हेलीकॉप्टर क्रैश, रक्षा और पर्यावरण मंत्री समेत 8 की मौत

Ghana Helicopter Crash: घाना में हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया। इस हादसे में देश के रक्षा मंत्री और पर्यावरण मंत्री समेत 8 लोगों की मौत हो गई। घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा प्रमुख सचिव जूलियस डेब्राह ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हादसे में घाना के रक्षा मंत्री एडवर्ड ओमाने बोआमा ( Defense Minister Edward Omane Boamah) और पर्यावरण मंत्री इब्राहिम मुरताला मुहम्मद (Environment Minister Ibrahim Murtala Muhammad) समेत आठ लोगों की मौत हो गई।
उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री एडवर्ड ओमाने बोआमा और पर्यावरण मंत्री इब्राहिम मुरताला मुहम्मद समेत 8 लोग पर्यावरण से जुड़े एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अक्रा से ओबुआसी जा रहे थे। बीच रास्ते में हेलीकॉप्टर का रडार से संपर्क टूट गया और कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर एक घने जंगल में क्रैश हो गया।
घाना की सरकार से इसे दुखद त्रासदी करार दिया है। सरकार ने कहा कि इस हादसे में रक्षामंत्री ओमाने और पर्यावरण मंत्री इब्राहिम, सत्तारूढ़ दल नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चालक दल के सभी सदस्य मारे गए हैं। सरकार ने कहा कि यह देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। सरकार ने संवेदना जाहिर करते हुए देश में अगले आदेश तक झंडा झुकाने के निर्देश दिए हैं।
रक्षामंत्री एडवर्ड पेशे से डॉक्टर थे। उन्होंने इसी साल जनवरी में महामा सरकार में रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी ली थी। वह घाना की उत्तरी सीमा पर बढ़ते जिहादी खतरों के बीच देश की सुरक्षा रणनीतियों का नेतृत्व कर रहे थे। जानकारी के अनुसार, यह इलाका बुरकिना फासो से लगे होने के कारण अस्थिर बना हुआ है। वहीं, इब्राहिम पर्यावरण मंत्री के पद पर रहते हुए अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई कर रहे थे।
दुर्घटना का शिकार हुआ हेलिकॉप्टर एक Z-9 यूटिलिटी हेलिकॉप्टर था, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर ट्रांसपोर्ट और मेडिकल सुविधा के लिए किया जाता है। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है और सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना जताई है।