Ghana Helicopter Crash: घाना में हेलीकॉप्टर क्रैश, रक्षा और पर्यावरण मंत्री समेत 8 की मौत

Ghana Helicopter Crash: घाना में हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया। इस हादसे में देश के रक्षा मंत्री और पर्यावरण मंत्री समेत 8 लोगों की मौत हो गई। घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा प्रमुख सचिव जूलियस डेब्राह ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हादसे में घाना के रक्षा मंत्री एडवर्ड ओमाने बोआमा ( Defense Minister Edward Omane Boamah) और पर्यावरण मंत्री इब्राहिम मुरताला मुहम्मद (Environment Minister Ibrahim Murtala Muhammad) समेत आठ लोगों की मौत हो गई।