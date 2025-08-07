7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

Ghana Helicopter Crash: घाना में हेलीकॉप्टर क्रैश, रक्षा और पर्यावरण मंत्री समेत 8 की मौत

Ghana Helicopter Crash: घाना में हेलीकॉप्टर क्रैश में रक्षामंत्री और पर्यावरण मंत्री समेत 8 लोग मारे गए। सरकार ने इसे दुखद त्रासदी करार दिया है। दुर्घटना का शिकार हुआ हेलिकॉप्टर एक Z-9 यूटिलिटी हेलिकॉप्टर था।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 07, 2025

घाना में हेलीकॉप्टर क्रैश (फोटो-X account Ghana Armed Forces)
घाना में हेलीकॉप्टर क्रैश (फोटो-X account Ghana Armed Forces)

Ghana Helicopter Crash: घाना में हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया। इस हादसे में देश के रक्षा मंत्री और पर्यावरण मंत्री समेत 8 लोगों की मौत हो गई। घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा प्रमुख सचिव जूलियस डेब्राह ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हादसे में घाना के रक्षा मंत्री एडवर्ड ओमाने बोआमा ( Defense Minister Edward Omane Boamah) और पर्यावरण मंत्री इब्राहिम मुरताला मुहम्मद (Environment Minister Ibrahim Murtala Muhammad) समेत आठ लोगों की मौत हो गई।

जंगल में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर

उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री एडवर्ड ओमाने बोआमा और पर्यावरण मंत्री इब्राहिम मुरताला मुहम्मद समेत 8 लोग पर्यावरण से जुड़े एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अक्रा से ओबुआसी जा रहे थे। बीच रास्ते में हेलीकॉप्टर का रडार से संपर्क टूट गया और कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर एक घने जंगल में क्रैश हो गया।

ये भी पढ़ें

ट्रंप को रास नहीं आई India-Russia की दोस्ती! लगाया 50% टैरिफ, भारत ने दिया ये जवाब
राष्ट्रीय
US President Donald Trump and Prime Minister Narendra Modi

घाना की सरकार से इसे दुखद त्रासदी करार दिया है। सरकार ने कहा कि इस हादसे में रक्षामंत्री ओमाने और पर्यावरण मंत्री इब्राहिम, सत्तारूढ़ दल नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चालक दल के सभी सदस्य मारे गए हैं। सरकार ने कहा कि यह देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। सरकार ने संवेदना जाहिर करते हुए देश में अगले आदेश तक झंडा झुकाने के निर्देश दिए हैं।

इसी साल एडवर्ड ने संभाली थी रक्षामंत्री की जिम्मेदारी

रक्षामंत्री एडवर्ड पेशे से डॉक्टर थे। उन्होंने इसी साल जनवरी में महामा सरकार में रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी ली थी। वह घाना की उत्तरी सीमा पर बढ़ते जिहादी खतरों के बीच देश की सुरक्षा रणनीतियों का नेतृत्व कर रहे थे। जानकारी के अनुसार, यह इलाका बुरकिना फासो से लगे होने के कारण अस्थिर बना हुआ है। वहीं, इब्राहिम पर्यावरण मंत्री के पद पर रहते हुए अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई कर रहे थे।

दुर्घटना का शिकार हुआ हेलिकॉप्टर एक Z-9 यूटिलिटी हेलिकॉप्टर था, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर ट्रांसपोर्ट और मेडिकल सुविधा के लिए किया जाता है। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है और सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना जताई है।

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Aug 2025 06:20 am

Hindi News / World / Ghana Helicopter Crash: घाना में हेलीकॉप्टर क्रैश, रक्षा और पर्यावरण मंत्री समेत 8 की मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.