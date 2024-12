Happy New Year 2025: भारत समेत पूरी दुनिया में न्यू ईयर के जश्न का ऐसा है शानदार अंदाज़, काउंटडाउन भी जानिए

World News, Google News in Hindi, trending story,trending news, trending topic,New Year celebrations, global countdown, fireworks displays, cultural traditions, New Year events

New Year 2025, time zones, global celebration, countries, hours difference, नया साल, हैप्पी न्यू ईयर,न्यू ईयर, नया साल काउंटडाउन, नये साल की शुभकामनाएं, नये साल की बधाइयां