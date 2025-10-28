Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

आसमान से सीधा झील में जा गिरा हेलीकॉप्टर, देखने वालों की थम गईं सांसें

Helicopter Crash: ब्राज़ील के साओ रोके शहर में एक लाइट वेट हेलीकॉप्टर अचानक झील में जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर हवा में गोल-गोल घूम रहा था और उससे काला धुआं निकल रहा था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 28, 2025

Helicopter Crash

हेलिकॉप्टर दुर्घटना (फोटो-एआई)

Helicopter Crash: दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा एक हेलीकॉप्टर अचानक झील में जा गिरा। जहां यह दुर्घटना हुई वहां से कुछ ही दूरी पर लोग मछली पकड़ रहे थे। रविवार होने के चलते भीड़ भी काफी थी। ऐसे में अगर हेलीकॉप्टर थोड़ा और आगे क्रैश होता, तो कई लोगों की जान जा सकती है।

दो लोग थे सवार

द सन की रिपोर्ट के अनुसार, दुर्घटना दक्षिण-पूर्वी ब्राज़ील के साओ रोके शहर में रविवार को हुई। एक लाइट वेट हेलीकॉप्टर अचानक झील में जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर हवा में गोल-गोल घूम रहा था और उससे काला धुआं निकल रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो सीधा झील में गिर गया। मौके पर कुछ मछुआरे मौजूद थे, जिन्होंने तुरंत पानी में छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर से दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

डेस्टिनेशन से 300 मीटर पहले क्रैश

हेलीकॉप्टर में एक स्थानीय व्यवसायी और उसका भाई सवार था। दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए जा रहे थे। हेलीकॉप्टर ने जुंडियाई से विला डॉन पैटो के लिए दोपहर लगभग 12.05 उड़ान भारी थी, लेकिन वो बीच में ही क्रैश हो गया। दो सीटों वाला गुइम्बल कैबरी G2 (Guimbal Cabri G2) हेलीकॉप्टर अपने डेस्टिनेशन से महज 300 मीटर पहले दोपहर लगभग 12.35 बजे क्रैश हो गया। दोनों भाई भाग्यशाली रहे कि हादसे के समय आसपास लोग मौजूद थे और उन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर से बाहर निकाल लिया गया।

देखने वालों की सांसें थमीं

प्रत्यक्षदर्शी एडुआर्डो एलेक्जेंडर सूजा ने कहा, 'मैं झील के किनारे रहता हूं। मैंने देखा कि एक हेलीकॉप्टर बहुत तेजी से नीचे आ रहा है और उससे काला धुआं निकल रहा है। चंद सेकंड में ही वह सीधा पानी में जा गिरा। चमत्कारिक रूप से हेलीकॉप्टर में सवार दोनों लोग बच गए हैं। केवल एक के हाथ में चोट आई है। जिसने भी यह दृश्य देखा, उसकी सांसें थम गईं। गनीमत रही कि हेलीकॉप्टर में आग नहीं लगी और वो उस जगह से कुछ पहले क्रैश हुआ, जहां लोग मछली पकड़ रहे थे। वरना बड़ी तबाही हो सकती थी'।   

क्यों क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर?

स्थानीय फायर डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी कर बताया है कि हेलीकॉप्टर में सवार दोनों लोग सुरक्षित हैं। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग नहीं लगी, जिस वजह से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। केवल एक ही हाथ में चोट आई थी और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के अनुसार, हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है।

एक महीने में दूसरी घटना

महज एक महीने के अंतराल में ब्राजील में हुई ये दूसरी हवाई दुर्घटना है। 23 सितंबर को हुए हादसे में चार लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में एक विश्व-प्रसिद्ध आर्किटेक्ट और दो फिल्म निर्माता भी शामिल थे। सभी एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट में सवार थे, जो पैंटानल वेटलैंड्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 1958 में निर्मित यह विमान लोकप्रिय पर्यटन स्थल बारा मानसा फार्म में लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया और जोरदार धमाके के साथ उसमें आग लग गई। इस वजह से विमान में सवार लोगों को नहीं बचाया जा सका।  

ये भी पढ़ें

18.3 करोड़ यूजर्स के पासवर्ड लीक, क्या आपका Gmail अकाउंट है सुरक्षित? जानें कैसे करें चेक?
विदेश
data leak

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Oct 2025 07:41 pm

Hindi News / World / आसमान से सीधा झील में जा गिरा हेलीकॉप्टर, देखने वालों की थम गईं सांसें

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

18.3 करोड़ यूजर्स के पासवर्ड लीक, क्या आपका Gmail अकाउंट है सुरक्षित? जानें कैसे करें चेक?

data leak
विदेश

पाकिस्तान नहीं आ रहा नापाक हरकतों से बाज़! एलओसी पर किया सीज़फायर उल्लंघन तो भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब

Ceasefire violation in LoC
विदेश

पुतिन ने दिया ट्रंप को झटका, अमेरिका के साथ खत्म किया प्लूटोनियम डिस्पोज़ल एग्रीमेंट

Donald Trump and Vladimir Putin
विदेश

सड़क से पलटकर पहाड़ी से नीचे गिरी यात्रियों से भरी बस, बोलीविया में 16 लोगों की मौत

Bus accident in Bolivia
विदेश

पौधों-जानवरों की विलुप्ति दर हुई धीमी, पिछले 100 सालों में संरक्षण प्रयासों का असर

Plant-animal extinction rates slowed down
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.