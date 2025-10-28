आसमान से सीधा झील में जा गिरा हेलीकॉप्टर, देखने वालों की थम गईं सांसें

हेलिकॉप्टर दुर्घटना (फोटो-एआई)
Helicopter Crash: दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा एक हेलीकॉप्टर अचानक झील में जा गिरा। जहां यह दुर्घटना हुई वहां से कुछ ही दूरी पर लोग मछली पकड़ रहे थे। रविवार होने के चलते भीड़ भी काफी थी। ऐसे में अगर हेलीकॉप्टर थोड़ा और आगे क्रैश होता, तो कई लोगों की जान जा सकती है।
द सन की रिपोर्ट के अनुसार, दुर्घटना दक्षिण-पूर्वी ब्राज़ील के साओ रोके शहर में रविवार को हुई। एक लाइट वेट हेलीकॉप्टर अचानक झील में जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर हवा में गोल-गोल घूम रहा था और उससे काला धुआं निकल रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो सीधा झील में गिर गया। मौके पर कुछ मछुआरे मौजूद थे, जिन्होंने तुरंत पानी में छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर से दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।
हेलीकॉप्टर में एक स्थानीय व्यवसायी और उसका भाई सवार था। दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए जा रहे थे। हेलीकॉप्टर ने जुंडियाई से विला डॉन पैटो के लिए दोपहर लगभग 12.05 उड़ान भारी थी, लेकिन वो बीच में ही क्रैश हो गया। दो सीटों वाला गुइम्बल कैबरी G2 (Guimbal Cabri G2) हेलीकॉप्टर अपने डेस्टिनेशन से महज 300 मीटर पहले दोपहर लगभग 12.35 बजे क्रैश हो गया। दोनों भाई भाग्यशाली रहे कि हादसे के समय आसपास लोग मौजूद थे और उन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर से बाहर निकाल लिया गया।
प्रत्यक्षदर्शी एडुआर्डो एलेक्जेंडर सूजा ने कहा, 'मैं झील के किनारे रहता हूं। मैंने देखा कि एक हेलीकॉप्टर बहुत तेजी से नीचे आ रहा है और उससे काला धुआं निकल रहा है। चंद सेकंड में ही वह सीधा पानी में जा गिरा। चमत्कारिक रूप से हेलीकॉप्टर में सवार दोनों लोग बच गए हैं। केवल एक के हाथ में चोट आई है। जिसने भी यह दृश्य देखा, उसकी सांसें थम गईं। गनीमत रही कि हेलीकॉप्टर में आग नहीं लगी और वो उस जगह से कुछ पहले क्रैश हुआ, जहां लोग मछली पकड़ रहे थे। वरना बड़ी तबाही हो सकती थी'।
स्थानीय फायर डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी कर बताया है कि हेलीकॉप्टर में सवार दोनों लोग सुरक्षित हैं। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग नहीं लगी, जिस वजह से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। केवल एक ही हाथ में चोट आई थी और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के अनुसार, हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है।
महज एक महीने के अंतराल में ब्राजील में हुई ये दूसरी हवाई दुर्घटना है। 23 सितंबर को हुए हादसे में चार लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में एक विश्व-प्रसिद्ध आर्किटेक्ट और दो फिल्म निर्माता भी शामिल थे। सभी एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट में सवार थे, जो पैंटानल वेटलैंड्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 1958 में निर्मित यह विमान लोकप्रिय पर्यटन स्थल बारा मानसा फार्म में लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया और जोरदार धमाके के साथ उसमें आग लग गई। इस वजह से विमान में सवार लोगों को नहीं बचाया जा सका।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग