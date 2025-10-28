आसमान से सीधा झील में जा गिरा हेलीकॉप्टर, देखने वालों की थम गईं सांसें

प्रत्यक्षदर्शी एडुआर्डो एलेक्जेंडर सूजा ने कहा, 'मैं झील के किनारे रहता हूं। मैंने देखा कि एक हेलीकॉप्टर बहुत तेजी से नीचे आ रहा है और उससे काला धुआं निकल रहा है। चंद सेकंड में ही वह सीधा पानी में जा गिरा। चमत्कारिक रूप से हेलीकॉप्टर में सवार दोनों लोग बच गए हैं। केवल एक के हाथ में चोट आई है। जिसने भी यह दृश्य देखा, उसकी सांसें थम गईं। गनीमत रही कि हेलीकॉप्टर में आग नहीं लगी और वो उस जगह से कुछ पहले क्रैश हुआ, जहां लोग मछली पकड़ रहे थे। वरना बड़ी तबाही हो सकती थी'।