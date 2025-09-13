100 प्रतिशत टैरिफ लगा दूंगा…अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को दी धमकी, नाटो को भी खूब सुनाया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर बयान दिया है। उन्होंने नाटो से चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का आह्वान किया। शनिवार को ट्रंप ने नाटो को एक पत्र लिखा, जिसमें उनसे रूसी तेल खरीदना बंद करने और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने को कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस से तेल खरीदना जारी रखने पर कुछ नाटो देशों की भी आलोचना की।