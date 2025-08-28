पायलट और इंजीनियर के बीच हुई करीब घंटे भर बातचीत, फिर विमान हो गया क्रैश, देखें वीडियो

अमेरिकी वायुसेना के एफ-35 विमान में गंभीर खराबी को दूर करने के लिए पायलट और इंजीनियर के बीच करीब 50 मिनट तक कॉन्फ्रेंस कॉल पर बातचीत हुई। इसके बाद पायलट को विमान से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर विमान अलास्का रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है।