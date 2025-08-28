पायलट और इंजीनियर के बीच हुई करीब घंटे भर बातचीत, फिर विमान हो गया क्रैश, देखें वीडियो

अमेरिकी वायुसेना के एफ-35 विमान में गंभीर खराबी को दूर करने के लिए पायलट और इंजीनियर के बीच करीब 50 मिनट तक कॉन्फ्रेंस कॉल पर बातचीत हुई। इसके बाद पायलट को विमान से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर विमान अलास्का रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को में विमान ऊपर से नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पायलट पैराशूट की मदद से सुरक्षित जमीन पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही विमान जमीन पर गिरा उसमें आग लग गई। आग का एक बड़ा सा गुबार नजर आ रहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान के आगे और हाइड्रोलिक सिस्टम में बर्फ जमा हो गई, जिससे गियर जाम हो गए। उड़ान भरने के बाद पायलट ने लैंडिंग गियर को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। इसे दोबारा नीचे करते समय आगे का गियर बाएं कोण पर लॉक हो गया।
इसके बाद पायलट ने हवा में ही लॉकहीड मार्टिन के पांच इंजीनियरों के साथ कॉल पर करीब 50 मिनट बातचीत की। इसके बाद पायलट ने दो बार टच एंड गो लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन दोनों बार ही वह असफल रहा, जिससे लैंडिंग गियर पूरी तरह से जाम हो गए।
वहीं जेट के सेंसर ने संकेत दिया कि वह जमीन पर लैंड कर चुका है इसके बाद विमान अनियंत्रित हो गया और पायलट को विमान से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा।
वायु सेना की जांच में पता चला कि विमान के अगले हिस्से और दाहिने मुख्य लैंडिंग गियर में एक तिहाई हाइड्रॉलिक द्रव में पानी था। जो कि जम गया था। इसी बर्फ की वजह से गियर जाम हो गए थे। जिसके कारण यह घटना हुई।