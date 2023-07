भारत और अमरीका ने साथ मिलकर किया आधुनिक हथियारों पर काम शुरू, पेंटागन के अधिकारी का दावा

Submitted by:

India And America Have Joined Hands: पेंटागन के एक अधिकारी ने हाल ही में एक बड़ा दावा किया है। इस अधिकारी ने भारत और अमरीका के बारे में एक बड़ी जानकारी दी है। क्या कहा पेंटागन के इस अधिकारी ने? आइए जानते हैं।

India and America have started working together