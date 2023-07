एआई के खतरों से निपटने के लिए भारत और अमरीका ने मिलाया हाथ, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अमरीका विज़िट के दौरान किया था ज़िक्र

एआई के खतरों से निपटने के लिए भारत और अमरीका ने मिलाया हाथ, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अमरीका विज़िट के दौरान किया था ज़िक्र

जयपुरPublished: Jul 22, 2023 12:25:11 pm Submitted by: Tanay Mishra

India & US Joined Hands For Yet Another Thing: भारत और अमरीका के बढ़ते संबंधों के बीच दोनों देश कई अहम सेक्टर्स में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब दोनों देशों ने एक और सेक्टर में साथ काम करने के लिए हाथ मिलाया है।

India & US to work together on AI issues