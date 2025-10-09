आतंक पर भारत की हुंकार: राजनाथ सिंह बोले- बातचीत और आतंक साथ नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने कही बड़ी बात

India-Australia Defense Ties: भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने यह बात ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ कैनबरा में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में कही। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने सीमापार आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन (India-Australia Defense Ties) किया। राजनाथ सिंह ने अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी हिस्सा लिया और राजनाथ सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया। राजनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दीं और अल्बनीज को उनकी हाल की चुनावी जीत पर बधाई दी। अल्बनीज ने भारत की आर्थिक और रक्षा उपलब्धियों की सराहना की और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई।