भारत-चीन की पार्टनरशिप बनेगी अमेरिका के लिए सिरदर्द!

एशियाई मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। हालांकि इसमें अमेरिका का उतना प्रभाव नहीं है, क्योंकि एशियाई मार्केट में चीन का दबदबा है। भारत ही एक ऐसा देश है जो एशिया में चीन को टक्कर दे सकता है और यह बात अमेरिका को भी पता है। अमेरिका से संबंधों में दरार पड़ने से भारत और चीन की नज़दीकी बढ़ी है, जिसका नुकसान अमेरिका को एशिया में उठाना पड़ेगा। अब भारत, चीन के दबदबे को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि चीन के साथ पार्टनरशिप करते हुए एशिया में अपना दबदबा बढ़ाएगा। इससे एशियाई मार्केट में अमेरिका कद कद घटेगा और उसे काफी नुकसान पहुंचेगा।