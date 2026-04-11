होर्मुज पार कर गया LPG से भरा एक और भारतीय जहाज, 15 अप्रैल को पहुंचेगा मुंबई

केंद्र सरकार ने शनिवार को राहत भरी खबर दी है। भारतीय झंडे वाला LPG से भरा एक और जहाज 'जग विक्रम' होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकल गया है। जहाज पर 24 नाविक सवार हैं। उसमें करीब 20,400 मीट्रिक टन LPG गैस लदी है। 15 अप्रैल को यह जहाज मुंबई पहुंचेगा।