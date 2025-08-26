मोदी को भारत-जापान रिश्ते लग रहे ‘Made for each other’, क्या 2047 तक तय होगी विकास की दिशा ?

India Japan Partnership 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मारुति सुजुकी की नई इलेक्ट्रिक SUV और हाइब्रिड बैटरी यूनिट का उद्घाटन करने के दौरान भारत और जापान के बीच गहरे और मजबूत संबंधों (India Japan Partnership 2025 )का जिक्र किया और यह बताया है कि दोनों देशों का रिश्ता ‘मेड फॉर ईच अदर’ (Made for each other) यानी एक-दूसरे के लिए बना है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि भारत और जापान के बीच केवल राजनयिक रिश्ते नहीं, बल्कि लोगों के बीच भी मजबूत कनेक्शन बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच स्किल और मानव संसाधन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है, जिससे दोनों देशों को अपनी जरूरतें पूरी करने में मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि आज की यह पहल आने वाले 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की राह तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि जापान इस विकास में भारत का भरोसेमंद साथी बना रहेगा। मोदी ने यह भी बताया कि वह अगले सप्ताह जापान की यात्रा पर जाएंगे। ऐसे में भारत और जापान के रिश्ते और मजबूत होने की संभावना बनी है।