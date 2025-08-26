मोदी को भारत-जापान रिश्ते लग रहे ‘Made for each other’, क्या 2047 तक तय होगी विकास की दिशा ?

India Japan Partnership 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मारुति सुजुकी की नई इलेक्ट्रिक SUV और हाइब्रिड बैटरी यूनिट का उद्घाटन करने के दौरान भारत और जापान के बीच गहरे और मजबूत संबंधों (India Japan Partnership 2025 )का जिक्र किया और यह बताया है कि दोनों देशों का रिश्ता ‘मेड फॉर ईच अदर’ (Made for each other) यानी एक-दूसरे के लिए बना है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि भारत और जापान के बीच केवल राजनयिक रिश्ते नहीं, बल्कि लोगों के बीच भी मजबूत कनेक्शन बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच स्किल और मानव संसाधन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है, जिससे दोनों देशों को अपनी जरूरतें पूरी करने में मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि आज की यह पहल आने वाले 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की राह तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि जापान इस विकास में भारत का भरोसेमंद साथी बना रहेगा। मोदी ने यह भी बताया कि वह अगले सप्ताह जापान की यात्रा पर जाएंगे। ऐसे में भारत और जापान के रिश्ते और मजबूत होने की संभावना बनी है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत-जापान संबंध सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये सांस्कृतिक और आपसी विश्वास पर आधारित हैं। गुजरात में मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों के माध्यम से यह साझेदारी औद्योगिक क्षेत्र में मजबूत हुई है। उन्होंने याद दिलाया कि 20 साल पहले जब वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन शुरू हुआ, तब जापान प्रमुख भागीदार था।
पीएम मोदी ने बताया कि भारत के कई कॉलेज और विश्वविद्यालय अब जापानी भाषा पढ़ाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। साथ ही, उन्होंने जापानियों के गोल्फ प्रेम की भी तारीफ की और कहा कि भारत में कई नए गोल्फ कोर्स बनाए गए हैं जो जापानी खिलाड़ियों के लिए हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मारुति सुजुकी ने ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। भारत में बने वाहनों का निर्यात जापान सहित कई देशों को होता है। अब इलेक्ट्रिक वाहनों का भी निर्यात शुरू हो गया है, जो दुनिया के कई हिस्सों में ‘मेड इन इंडिया’ का नाम चमकाएगा।
पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘वोकल फॉर लोकल’ के सपने को पूरा करने में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि हमें गर्व के साथ अपनी स्वदेशी चीजों को अपनाना चाहिए। मोदी ने कहा कि पैसा चाहे किसी भी मुद्रा में हो, पर उत्पादन में हमारे देश के लोगों का पसीना और मिट्टी की खुशबू होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के प्रयास 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने में मदद करेंगे। उन्होंने सभी देशवासियों को इस मिशन में साथ आने का न्योता दिया ताकि भारत दुनिया में अपनी छवि और प्रभाव को और मजबूत कर सके।
बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में मारुति सुजुकी की नई इलेक्ट्रिक कार यूनिट का उद्घाटन करते हुए भारत-जापान के गहरे रिश्तों को ‘मेड फॉर ईच अदर’ बताया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के मंत्र पर जोर देते हुए 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प दोहराया।